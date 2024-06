Am Sams­tag kam es für die Besat­zung unse­res Rot­kreuz Her­zo­gen­au­rach 48/73/02 zu einem eher unge­wöhn­li­chen Ein­satz an der Stra­ße zum Frei­bad an der Aurach.

Dabei wur­den zwei Kol­le­gen um 17/30 Uhr in einen für den Ret­tungs­dienst eher fach­frem­den Ein­satz rein­ge­zo­gen. Auf dem Rück­weg von einem Dienst und wäh­rend der Frei­mel­dung bei der Inte­grier­ten Leit­stel­le Nürn­berg lief den Hel­fern eine panisch frei­lau­fen­de Milch­kuh auf der Stra­ße entgegen.

Nach einem kur­zen Augen­blick und der Fra­ge, ob die Hit­ze nun schon ihren Tri­but zollt und dem Geist einen Streich mit Ein­bil­dung spielt war klar, dass mit­ten in Her­zo­gen­au­rach eine Groß­tier ein neu­es Zuhau­se sucht.

Unver­züg­lich mel­de­ten die Hel­fer das gese­he­ne an die Inte­grier­te Leit­stel­le Nürn­berg, wel­che eben­falls nach kur­zem ver­ar­bei­ten des gemel­de­ten Vor­falls unver­züg­lich die Poli­zei infor­mier­te. Als Rück­mel­dung kam zurück, dass die Kol­le­gen bereits auf der Suche nach der Kuh sei­en, jedoch kei­nen aktu­el­len Stand­ort hätten.

Umge­hend häng­te sich unser Fahr­zeug an die Fer­sen der Kuh, um sowohl Pas­san­ten zu war­nen sowie immer einen aktu­el­len Auf­ent­halts­ort des Tiers durch­ge­ben zu können.

Im Rah­men ihrer neu­en Wohn­raum­su­che ist es kaum ver­wun­der­lich, dass sich Milch­kuh Anna­bell direkt ein Grund­stück ent­lang der schö­nen Aurach in direk­ter Umge­bung zum Frei­bad mit eige­nem Fluss­lauf gesucht hat, anstatt sich näher mit den Fach­werk­häu­sern in der zuge­bau­ten Alt­stadt zu beschäftigen.

Zusam­men mit der Beam­ten der Poli­zei­strei­fe gelang es, die Kuh an einem ruhi­gen Platz zu stel­len und vor Ort zu hal­ten. Der eben­falls bereits suchen­de Besit­zer wur­de durch die Poli­zei ver­stän­digt, um einen Rück­trans­port zur Her­de zu stellen.

Wäh­rend der Ein­fang­ver­su­che stell­ten wir die medi­zi­ni­sche Absi­che­rung des Unter­fan­gens bereit. Nach ca. einer Stun­de war Anna­bell sicher in einem Hän­ger ver­la­den und konn­te nach einem span­nen­den Aus­flug unver­letzt zurück zur Her­de gebracht werden.

Betei­lig­te Kräf­te: BRK Her­zo­gen­au­rach, Poli­zei­in­spek­ti­on Her­zo­gen­au­rach, ört­li­cher Bauer

Alex­an­der Dass­ler, BRK Herzogenaurach