Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Betrun­ke­ner E‑S­coo­ter-Fah­rer

Am Sams­tag­abend, gegen 21:40 Uhr, führ­ten Poli­zei­be­am­te der Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg im Kano­nen­weg eine Über­prü­fung der Ver­kehrs­tüch­tig­keit bei einem E‑S­coo­ter-Fah­rer durch. Der 46-jäh­ri­ge Mann aus Lich­ten­fels roch stark nach Alko­hol. Ein Atem­al­ko­hol­test ergab fast 2,1 Pro­mil­le. Es folg­te die Unter­bin­dung der Wei­ter­fahrt und eine Blut­ent­nah­me im Kran­ken­haus. Gegen denn betrun­ke­nen Kraft­fahr­zeug­füh­rer wur­de eine Straf­an­zei­ge wegen Trun­ken­heit im Stra­ßen­ver­kehr angefertigt.

Ver­bo­te­nes Kraft­fahr­zeug­ren­nen – Pkw-Raser im Stadtgebiet

Am Sonn­tag, gegen 00:00 Uhr, raste ein 22-jäh­ri­ger Mann aus Afgha­ni­stan mit einem schwar­zen Mer­ce­des AMG mit Pas­sau­er Kenn­zei­chen zunächst durch die Cobur­ger Innen­stadt im Bereich des Stein­we­ges und des Thea­ter­plat­zes. Kur­ze Zeit spä­ter fiel der Mer­ce­des AMG einer Strei­fe der Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg mit einem ris­kan­ten Über­hol­ma­nö­ver auf Höhe des Park­hau­ses Zin­ken­wehr auf. Der über­hol­te Pkw wich dem über­ho­len­den Mer­ce­des AMG nach rechts aus und wur­de mög­li­cher­wei­se gefähr­det. Die Poli­zei­be­am­ten hiel­ten den Mer­ce­des AMG auf Höhe des Ang­erpark­plat­zes an. Gegen den Fah­rer des AMG wur­de ein Straf­ver­fah­ren wegen eines ver­bo­te­nen Kraft­fahr­zeug­ren­nens ein­ge­lei­tet. Zeu­gen­hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg unter der Tel. 09561/645–0 ent­ge­gen. Wei­ter­hin wird dar­um gebe­ten, dass sich gefähr­de­te Ver­kehrs­teil­neh­mer bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Streit­ge­spräch endet in Handgreiflichkeiten

Kro­nach (Stadt) – Am Sams­tag, 08.06.24, gegen 19:25 Uhr, gerie­ten zwei Män­ner im Alter von 25 und 35 Jah­ren zunächst ver­bal am Kro­na­cher Bahn­hofs­platz in Streit. Die Argu­men­te wur­den im wei­te­ren Ver­lauf auch hand­fest unter­ein­an­der aus­ge­tauscht. Die hin­zu­ge­ru­fe­ne Poli­zei­strei­fe nahm Anzei­ge wegen wech­sel­sei­ti­ger Kör­per­ver­let­zung auf. Bei­de Betei­lig­te tru­gen leich­te Bles­su­ren im Gesicht davon.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kulmbach

B289 / MAIN­LEUS, LKR. KULM­BACH. Zu viel Alko­hol hat­te eine Frau aus dem Land­kreis Wun­sie­del getrun­ken, die am Sams­tag­abend in Schlan­gen­li­ni­en auf der Bun­des­stra­ße 289 im Bereich Main­leus fuhr.

Gegen 22.20 Uhr fiel einer Poli­zei­strei­fe auf der B289 der rote Klein­wa­gen der 42-Jäh­ri­gen auf. Die Frau lenk­te ihr Fahr­zeug sehr unsi­cher und in Schlan­gen­li­ni­en von Schwarz­ach in Rich­tung Fas­solds­hof. Im Rah­men der anschlie­ßen­den Ver­kehrs­kon­trol­le bestä­tig­te ein Alko­hol­test den anfäng­li­chen Ver­dacht: Die Fah­re­rin hat­te zu viel alko­ho­li­sche Geträn­ke intus und das Test­ge­rät zeig­te einen Wert von 1,8 Pro­mil­le. In der Fol­ge unter­ban­den die Poli­zi­sten die Wei­ter­fahrt und stell­ten den Füh­rer­schein der Frau sicher. Wei­ter­hin muss­te sie sich einer Blut­ent­nah­me im Kran­ken­haus unter­zie­hen. Sie erwar­tet nun eine Anzei­ge wegen Trun­ken­heit im Verkehr.