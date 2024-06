Nach den Pfingst­fe­ri­en, ab dem 3. Juni 2024, bie­tet der Land­kreis Lich­ten­fels eine zusätz­li­che Beför­de­rungs­mög­lich­keit für Schü­le­rin­nen und Schü­ler aus Neu­en­see zum Schul­zen­trum Burg­kunst­adt an. Dies teilt das Land­rats­amt Lich­ten­fels mit. Die Fahrt der Linie 1240 star­tet an der Hal­te­stel­le „Neu­en­see Dorf­platz“ um 7.00 Uhr und bedient gegen 7.01 Uhr die Hal­te­stel­le „Neu­en­see Berg“. Der Bus hält anschlie­ßend, wie gewohnt, in Marktz­euln um 7.10 Uhr. Die bestehen­de Lini­en­fahrt um 7.07 Uhr fährt wei­ter­hin. Um die Kapa­zi­tät zu ent­la­sten, haben die Fahr­gä­ste nun zwei Bus­se zur Aus­wahl. Wei­te­re Infos zum Fahr­plan unter www​.vgn​.de.