Jede Men­ge Spiel und Spaß, das ver­spricht der Fami­li­en­tag des Kreis­ver­ban­des für Gar­ten­bau und Lan­des­pfle­ge zusam­men mit dem ört­li­chen Gar­ten­bau­ver­ein am kom­men­den Sonn­tag, 9. Juni, in Uet­zing. Kern­stück des Fami­li­en­ta­ges ist eine Dorf­ral­lye, also ein zir­ka zwei Kilo­me­ter lan­ger Rund­weg durch Uet­zing mit 13 Sta­tio­nen, an denen Auf­ga­ben bewäl­tigt oder Fra­gen beant­wor­tet wer­den müs­sen. Die Uet­zin­ger mit dem Vor­sit­zen­den Frank Ker­ner haben sich tol­le Sta­tio­nen über­legt, um eine kurz­wei­li­ge und für alle Alters­stu­fen inter­es­san­te Dorf­ral­lye zusam­men­zu­stel­len. So viel sei ver­ra­ten: Natür­lich wird´s im Land der Nüs­se und der vie­len Dorf­brun­nen auch Spie­le und Auf­ga­ben zu den Uet­zin­ger Beson­der­hei­ten geben. Ab 13.00 Uhr kann man sich auf die­se Dorf­ral­lye bege­ben. Start mit Aus­ga­be des Lauf­zet­tels ist an der Kul­tur­scheu­ne zwi­schen Uet­zing und Weis­brem. Dort gibt´s auch Kaf­fee und Kuchen, Piz­za, Brat­wurst und Steaks und Geträn­ke sowie Spiel­an­ge­bo­te für Kin­der, wie zum Bei­spiel von der Jugend­feu­er­wehr. Um 17.00 Uhr ist dann die Sie­ger­eh­rung an der Kul­tur­scheu­ne durch Land­rat Chri­sti­an Meiß­ner. „Für den Rund­weg, der auch mit Kin­der­wa­gen gut bewäl­tigt wer­den kann, braucht man zir­ka zwei Stun­den, sodass man sich am besten bis spä­te­stens 15.00 Uhr auf den Weg begibt“, so Kreis­fach­be­ra­ter Micha­el Stro­mer, der für den Kreis­ver­band den Fami­li­en­tag mit orga­ni­siert. Natür­lich sind auch Gäste will­kom­men, die nicht den Rund­weg gehen möch­ten. Der neue Platz an der Kul­tur­scheu­ne ist alle­mal ein Besuch wert.

