Ech­te Super­hel­den sind mutig, ste­hen für das Gute ein und – na klar – sie hau­en nicht. Kin­der der Kita Wei­lers­bach lern­ten in einem Kurs des Kin­der­schutz­bunds Forch­heims spie­le­risch den Umgang mit ihren Gefüh­len und gewalt­frei­em Streit. „Schla­gen ist voll uncool,“, fin­det Hand­pup­pe Tom­mi. Sein bester Freund Tiger und elf Kin­der der Kin­der­ta­ges­stät­te Wei­lers­bach pflich­ten ihm bei. In drei span­nen­den Kurs­stun­den ver­mit­tel­ten Dia­na Könit­zer, Sozi­al­päd­ago­gin und Geschäfts­füh­re­rin im Kin­der­schutz­bund Forch­heim, sowie ihre Kol­le­gin Kath­rin Rose­mann auf spie­le­ri­sche Wei­se, wie man Emo­tio­nen erkennt und Kon­flik­te har­mo­nisch löst. Als Ver­an­stal­tungs­ort dien­ten wie auch im letz­ten Jahr die Räum­lich­kei­ten der Begeg­nungs­stät­te Kirch­eh­ren­bach. Die Päd­ago­gin­nen bespra­chen mit den Kin­dern aus­führ­lich deren Stär­ken und Inter­es­sen. Tat­kräf­tig unter­stützt von den Hand­pup­pen Tom­mi und Tiger erfuh­ren die 4- bis 6‑jährigen so: Jede und jeder Ein­zel­ne von ihnen besitzt ganz beson­de­re Fähig­kei­ten. Gemein­sam kön­nen alle dann wah­re Super­kräf­te ent­wickeln. Gewalt hat da kei­nen Platz. Ein zen­tra­les Ele­ment war des­halb auch der Kurs-Titel selbst: „Stop! Super­hel­den hau­en nicht!“ Die Kin­der übten, die­sen Spruch laut und bestimmt an ihr Gegen­über zu rich­ten, um Aus­ein­an­der­set­zun­gen zu entschärfen.

Zahl­rei­che Übun­gen und Spie­le hal­fen den Kita-Kids, die bespro­che­nen Inhal­te zu ver­ste­hen und anzu­wen­den. Klei­ne Haus­auf­ga­ben sorg­ten anschlie­ßend dafür, dass die Kin­der das Erlern­te daheim mit ihren Fami­li­en ver­tie­fen konn­ten. Als Aner­ken­nung für die Teil­nah­me und ihre Fort­schrit­te erhiel­ten die Jun­gen und Mäd­chen nach der letz­ten Stun­de ein selbst gestal­te­tes Heft sowie einen gro­ßen bun­ten Sticker. „Damit jeder sieht, dass ihr ein Super­held seid!“, so Dia­na Könit­zer. Die Initia­ti­ve zeigt, wie wich­tig es ist, schon im jun­gen Alter gewalt­freie Kom­mu­ni­ka­ti­on und Zusam­men­ar­beit zu för­dern, um eine har­mo­ni­sche Gemein­schaft zu schaf­fen. Orga­ni­siert und finan­ziert wur­de der Kurs vom För­der­ver­ein der Kita Wei­lers­bach. Wäh­rend die Kin­der lern­ten, wie sich ech­te Super­hel­den im All­tag ver­hal­ten, ver­sorg­ten die Ver­eins­mit­glie­der die war­ten­den Eltern mit Kaf­fee und Gebäck und luden zum gemein­sa­men Aus­tausch ein.