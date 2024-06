Zur Dis­kus­si­on um die Trä­ger­schaft des Cobur­ger Kran­ken­hau­ses kom­men­tiert Johan­nes Wag­ner, Abge­ord­ne­ter für Bünd­nis 90/​Die Grü­nen aus Coburg und Mit­glied im Gesund­heits­aus­schuss des deut­schen Bundestages:

„Ober­ste Prio­ri­tät hat für mich als Arzt die Qua­li­tät der medi­zi­ni­schen Ver­sor­gung. Das gilt bei uns in der Regi­on genau wie über­all anders auch. Ob ein Kran­ken­haus in pri­va­ter oder öffent­li­cher Hand geführt wird, ist dafür kein guter Indi­ka­tor. Es gibt exzel­len­te öffent­li­che wie pri­va­te Kran­ken­häu­ser. Die sta­tio­nä­re medi­zi­ni­sche Ver­sor­gung in Coburg war bis­her gut und wird sicher­lich auch in Zukunft gut blei­ben. Gleich­zei­tig ist unse­re Gesund­heits­ver­sor­gung kein „frei­er Markt“, wie etwa der Han­del mit Kla­mot­ten oder ande­ren Waren. Ich bin über­zeugt, dass wir unse­re Gesund­heits­ver­sor­gung nicht allein dem Markt über­las­sen dür­fen. Ein pri­va­ter Trä­ger ver­folgt nun mal Gewinn­ab­sich­ten und wird die­sen ande­res unter­ord­nen. Das kann Aus­wir­kun­gen auf den Betriebs­ab­lauf und das Per­so­nal­we­sen haben. In der Ver­gan­gen­heit ist es schon pas­siert, dass Per­so­nal ein­ge­spart wur­de, der Druck auf die Beschäf­tig­ten gestie­gen und die Pati­en­ten­ver­sor­gung ins­ge­samt schwie­ri­ger gewor­den ist. Ich ver­ste­he daher die Sor­gen der Regio­med-Beleg­schaft. Immer­hin: Die Zusa­ge von Sana, bestehen­de Tarif­ver­trä­ge zu über­neh­men, sehe ich als ein posi­ti­ves Signal. Unab­hän­gig von der Trä­ger­schaft ist für die Zukunft des Cobur­ger Kran­ken­hau­ses auch ent­schei­dend, ob die bun­des­wei­te Reform der Finan­zie­rung gelingt. Längst ist bekannt, dass die Qua­li­tät der Ver­sor­gung unter dem Spar­druck und den wirt­schaft­li­chen Fehl­an­rei­zen des aktu­el­len Systems lei­det. Mit der Kran­ken­haus­re­form, die die Bun­des­re­gie­rung die­sen Monat nach schwie­ri­gen Ver­hand­lun­gen mit den Bun­des­län­dern ins Par­la­ment ein­ge­bracht hat, wol­len wir damit end­lich Schluss machen. Wir wol­len den Kli­ni­ken den wirt­schaft­li­chen Druck neh­men und für mehr Qua­li­tät sor­gen. Egal ob öffent­lich oder pri­vat, Kran­ken­häu­ser sol­len in Zukunft ihre Fix­ko­sten bezahlt bekom­men und dadurch weni­ger finan­zi­el­le Anrei­ze haben, medi­zi­nisch unnö­ti­ge Ope­ra­tio­nen vor­zu­neh­men oder Per­so­nal einzusparen.

Weil die Reform bis­her ver­schleppt wur­de, schrei­ben zur­zeit vie­le Kli­ni­ken rote Zah­len. Auch Regio­med ist davon betrof­fen. Aber auch wenn gera­de vie­le Kli­ni­ken schlie­ßen müs­sen, hal­te ich den Stand­ort Coburg für sicher. Aus eige­ner Erfah­rung weiß ich, dass hier sehr gute Arbeit gelei­stet wird. Von einer Umstruk­tu­rie­rung der Kran­ken­haus­land­schaft im Zuge der Reform könn­te Coburg sogar pro­fi­tie­ren. Unser Kran­ken­haus ist wich­tig für die flä­chen­decken­de und auch qua­li­ta­tiv hoch­wer­ti­ge Ver­sor­gung in der Regi­on. Bei­des zu gewähr­lei­sten, wird Auf­ga­be des neu­en Trä­gers sein, und dar­an wird er sich auch mes­sen las­sen müs­sen. Wo ein Kran­ken­haus steht und wel­che Lei­stun­gen dort erbracht wer­den dür­fen, dar­über ent­schei­det aber die baye­ri­sche Staats­re­gie­rung. Das bleibt auch wei­ter­hin ihre Ver­ant­wor­tung. Lei­der lässt sich sagen: Hät­te die Staats­re­gie­rung die baye­ri­sche Kran­ken­haus­land­schaft schon frü­her sorg­sa­mer und mit Blick auf die Zukunft geplant, müss­ten wir uns heu­te nicht über die gro­ßen Umstruk­tu­rie­run­gen und Schlie­ßun­gen eini­ger baye­ri­scher Kli­ni­ken unterhalten.“