Mit einer beson­de­ren Akti­on betei­lig­te sich Möh­ren­dorf in die­sem Jahr an der Kam­pa­gne STADT­RA­DELN, bei der die Möh­ren­dor­fer Bür­ge­rin­nen und Bür­ger 6.000 € für die Anpflan­zung einer Streu­obst­wie­se im Möh­ren­dor­fer Orts­teil Obern­dorf erradelten.

Auf Initia­ti­ve des Arbeits­krei­ses FaMö (Fahr­rad­fah­ren in Möh­ren­dorf) hat­te der Gemein­de­rat vor dem Start der Akti­on ange­kün­digt, für jeden durch Möh­ren­dor­fe­rin­nen und Möh­ren­dor­fer gera­del­ten km im Akti­ons­zeit­raum vom 1. bis 21. Mai einen Betrag von 20 Cent (bis zu einem Maxi­mal­be­trag von 6.000 €) für eine neue Streu­obst­wie­se in Obern­dorf zur Ver­fü­gung zu stel­len. Inwie­weit die zur Aus­schöp­fung des Maxi­mal­be­trags erfor­der­li­chen 30.000 km auch erreicht wer­den kön­nen, war vor­ab durch­aus frag­lich; denn im Vor­jahr kam Möh­ren­dorf bei der Akti­on STADT­RA­DELN ledig­lich auf 18.916 km. Umso erfreu­li­cher war es, dass mit 43.587 km in die­sem Jahr die Ziel­set­zung von 30.000 km sehr deut­lich über­trof­fen wur­de. Die Anpflan­zung der Obst­bäu­me ist für den Herbst ange­dacht – im Rah­men einer Gemein­schafts­ak­ti­on, an der sich alle Möh­ren­dor­fer Radeln­den betei­li­gen können.