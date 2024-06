Mit gro­ßer Freu­de konn­te der Pfarr­ge­mein­de­rat den Erlös des Fasten­es­sens in Höhe von 748 € an die Pfarr­bü­che­rei über­ge­ben. Das Team der Pfarr­bü­che­rei freut sich sehr über den Geld­be­trag. So kön­nen die Aus­leih­ge­büh­ren sta­bil gehal­ten werden.