Näch­stes Trai­ning für mehr Sicher­heit im Stra­ßen­ver­kehr für Senio­rin­nen und Senio­ren am 12. Juni 2024

Das erste Rol­la­tor-Trai­ning im neu­en Jahr war eine wah­re Freu­de. Oder wie eine der Teil­neh­me­rin­nen sich aus­drück­te: „Also Frau Hahn, des war ja ein­fach fan­ta­stisch.“ Auch die ande­ren 14 Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer ver­ab­schie­de­ten sich voll des Lobes und zuver­sicht­lich, sich künf­tig mit dem Rol­la­tor mehr hin­aus­zu­wa­gen. Mis­si­on erfüllt! Dass die Schu­lung so gut ankommt, ist in erster Linie der her­vor­ra­gen­den Zusam­men­ar­beit der betei­lig­ten Trä­ger zu ver­dan­ken. Unter der Feder­füh­rung von Poli­zei und Stadt Bam­berg trai­nie­ren Sozi­al­stif­tung, Mal­te­ser, Medi­team und Stadt­wer­ke zwei- bis drei­mal im Jahr mit Men­schen, die auf einen Rol­la­tor ange­wie­sen sind, das rich­ti­ge Ver­hal­ten im Stra­ßen­ver­kehr. Neu mit im Team sind die Johan­ni­ter. „Die Leu­te ver­ges­sen oft, dass auch ein Rol­la­tor ein Gefährt ist, mit dem man aktiv am Stra­ßen­ver­kehr teil­nimmt und mit dem man ler­nen muss umzu­ge­hen“, so die Senio­ren­be­auf­trag­te Ste­fa­nie Hahn. Damit der Rol­la­tor nicht nur in den siche­ren vier Wän­den genutzt wird, son­dern tat­säch­lich auch drau­ßen wie­der mehr Mobi­li­tät, Akti­vi­tät und letzt­lich auch Kon­tak­te ermög­licht, muss geübt wer­den. Dar­um wur­de das Trai­ning vor fünf Jah­ren kon­zi­piert. Dabei sind die Teil­neh­men­den nicht nur Zuhö­rer, son­dern immer auch aktiv dabei. Am Ser­vice­mo­bil des Medi­team gewin­nen sie einen Ein­blick in die ver­schie­de­nen Arten von Rol­la­to­ren und Geh­hil­fen und kön­nen vor Ort einen Sicher­heits­check durch­füh­ren las­sen. Funk­tio­niert die Brem­se ord­nungs­ge­mäß? Ist der Rol­la­tor oder die Geh­hil­fe für die jewei­li­ge Grö­ße rich­tig? Die Stadt­wer­ke Bam­berg kom­men mit einem ech­ten Nie­der­flur­bus vor­bei, mit dem das kor­rek­te Ein- und Aus­stei­gen geübt wer­den kann. Die Sozi­al­stif­tung betei­ligt sich mit einem Gleich­ge­wichts­trai­ning, Mal­te­ser und Johan­ni­ter bie­ten bei Bedarf einen Hol- und Bring­dienst an oder unter­stüt­zen die Teil­neh­men­den vor Ort. Seit die­sem Jahr wird die bewähr­te Sicher­heits­schu­lung von den bei­den neu­en Ver­kehrs­er­zie­he­rin­nen der Poli­zei durch­ge­führt. Mit ihrem Ein­stand im Mai sind die bei­den schon ein­mal sehr zufrie­den: „Die Arbeit in den Klein­grup­pen mit fünf, maxi­mal sechs Per­so­nen ist sehr effek­tiv. Da kann man wirk­lich auf die Ein­zel­nen ein­ge­hen“, so Poli­zei­ober­kom­mis­sa­rin Kath­rin Lie­bert und auch Poli­zei­haupt­mei­ste­rin Jana Rodri­guez freut sich bereits auf das näch­ste Mal. Damit es nicht nur ein infor­ma­ti­ver, son­dern auch ein gemüt­li­cher Nach­mit­tag wird, wer­den die Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer von der Senio­ren­be­auf­trag­ten mit Kaf­fee und Kuchen ver­wöhnt und natür­lich ist immer auch Platz für Aus­tausch und Fragen.

Anmel­dun­gen beim Senio­ren­bü­ro der Stadt Bamberg

Wer sich für den Kurs am 12. Juni 2024, 14 bis 17 Uhr anmel­den oder für ein mög­li­ches wei­te­res Trai­ning auf die War­te­li­ste set­zen las­sen möch­te, mel­det sich unter der Tele­fon­num­mer 0951/87–1514 (vor­mit­tags) oder per E‑Mail seniorenbuero@​stadt.​bamberg.​de. Die Teil­neh­mer­zahl ist begrenzt.