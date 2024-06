Oft ist es für klei­ne Ein­rich­tun­gen per­so­nell unmög­lich gro­ße För­der­töp­fe abzu­ru­fen. Eigen­mit­tel feh­len oder Ehren­amt­li­che sind mit den Richt­li­ni­en über­for­dert. Trotz­dem sind sie auf finan­zi­el­le Unter­stüt­zung ange­wie­sen. Um hier zu hel­fen, bie­tet die Ehren­amts­ver­mitt­lung im Bür­ger­zen­trum-Mehr­ge­ne­ra­tio­nen­haus Forch­heim zwei Ange­bo­te an. Das Semi­nar zur „Gewin­nung von För­der­mit­tel für klei­ne Initia­ti­ven“. Wie kön­nen För­der­mit­tel für klei­ne zivil­ge­sell­schaft­li­che Initia­ti­ven oder Ver­ei­ne gefun­den wer­den? Wor­auf soll­te man ach­ten, wenn Geld ins Spiel kommt? Kann auch Scha­den ent­ste­hen, wenn das Geld nur befri­stet zur Ver­fü­gung steht? Das Semi­nar fin­det am Don­ners­tag, 20. Juni von 18.30–20.30 Uhr im Bür­ger­zen­trum, Paul-Kel­ler-Str. 17, Forch­heim statt­fin­det. Es sind Ver­ant­wort­li­che aus Ver­ei­nen und Initia­ti­ven ein­ge­la­den. Der Refe­rent Frank Braun von Fair­Bin­den ist selbst in und für gemein­nüt­zi­ge Orga­ni­sa­tio­nen tätig.

Eine Anmel­dung bis zum 5. Juni unter k.​reif@​forchheim-​nord.​de ist notwendig.

Und außer­dem ver­wal­tet die Ehren­amts­ver­mitt­lung einen Mikro­fond der Adal­bert-Raps-Stif­tung Kulm­bach. Die­ser wird an dem Info­abend eben­falls vor­ge­stellt. Er unter­stützt erst­mals Pro­jek­te „inner­halb der Stadt und/​oder des Land­krei­ses Forch­heim, die sich im Sin­ne des Gemein­wohls an sozi­al Benach­tei­lig­te rich­ten oder sozia­le Benach­tei­li­gung prä­ven­tiv begegnen.“