Am Sonn­tag, 9. Juni, fin­det die Wahl zum Euro­pa­par­la­ment statt. Am Diens­tag, 11. Juni, trifft sich um 15 Uhr der Stadt­wahl­aus­schuss im Neu­en Rat­haus, Luit­pold­platz 13 in Bay­reuth, Zim­mer 219, um die Wahl­er­geb­nis­se in der Stadt zu ermit­teln und fest­zu­stel­len. Die Sit­zung ist öffent­lich, soweit das ohne die Stö­rung des Wahl­ge­schäfts mög­lich ist.