Zum ersten Mal ver­an­stal­tet das Netz­werk SCHU­LE­WIRT­SCHAFT Peg­nitz-Auer­bach die „Nacht der Tech­nik“ in der Berufs­schu­le Peg­nitz (Pfarrer-Dr.-Vogel-Straße 31, 91257 Peg­nitz). Am 21. Juni 2024 von 17:00 Uhr bis 20:00 Uhr haben Schü­le­rin­nen und Schü­ler (ger­ne auch mit ihren Eltern!) die Mög­lich­keit, ver­schie­de­ne Aus­bil­dungs­be­ru­fe wie Gie­ße­rei­me­cha­ni­ker, Indu­strie­me­cha­ni­ker, Mecha­tro­ni­ker und Zer­spa­ner ken­nen­zu­ler­nen und die Tätig­kei­ten der ein­zel­nen Beru­fe an ver­schie­de­nen Sta­tio­nen zu erkun­den. So erhal­ten die Schü­le­rin­nen und Schü­ler einen schnel­len Über­blick, wel­che Auf­ga­ben- und Tätig­keits­fel­der die ein­zel­nen Beru­fe haben und kommt direkt in Kon­takt mit Unter­neh­men und Aus­zu­bil­den­den der ver­schie­de­nen Beru­fe. Die Sta­tio­nen Gie­ße­rei, Metall­tech­nik / Maschi­nen­raum, Pneu­ma­tik und Steue­rungs­tech­nik und Soft­ware / Kon­struk­ti­on wer­den neben der Berufs­schu­le Peg­nitz von den Betrie­ben Groen­eveld-BEKA GmbH, KSB SE & Co. KGaA und ZF Fried­richs­ha­fen AG betreut.

Alle drei Unter­neh­men gehö­ren wie auch die Berufs­schu­le Peg­nitz zum Steu­er­kreis des Netz­werks und haben gemein­sam das Kon­zept der Ver­an­stal­tung ent­wickelt. Die Idee dazu hat­te David Zieg­ler, Aus­bil­dungs­lei­ter bei KSB: „Unser Ziel ist es, den Kids zu zei­gen, wie cool, span­nend und viel­sei­tig Beru­fe in der Indu­strie sein kön­nen. Durch das Ange­bot, ver­schie­de­ne Beru­fe „erle­ben“ zu kön­nen und dabei auch noch Infos aus erster Hand von Azu­bis zu bekom­men, haben wir eine tol­le Mög­lich­keit für Schü­ler und deren Eltern geschaf­fen, um sich begei­stern zu las­sen. Wir woll­ten ein­fach mal weg vom klas­si­schen Mes­se­cha­rak­ter; etwas Neu­es aus­pro­bie­ren und dabei die Syn­er­gien der Indu­strie­un­ter­neh­men im unse­rem SCHU­LE­WIRT­SCHAFT Netz­werk nut­zen.“ Wenn die Reso­nanz und das Feed­back zur Ver­an­stal­tung posi­tiv aus­fal­len, wird die „Nacht der Tech­nik“ als jähr­li­ches Ange­bot zur Berufs­ori­en­tie­rung in die Ange­bots­pa­let­te des Netz­werks aufgenommen.

Die Teil­neh­mer­zahl für die Ver­an­stal­tung ist begrenzt. Inter­es­sier­te kön­nen sich bis zum 13. Juni 2024 unter eve​e​no​.com/​n​a​c​h​t​-​d​e​r​-​t​e​c​h​n​i​k​-24 anmelden.