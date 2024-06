Vom 09.06 bis zum 29.06.2024 wird in der gesam­ten Regi­on gemein­sam kräf­tig in die Peda­le getre­ten. Die Land­krei­se Hof, Tir­schen­reuth und Wun­sie­del i. Fich­tel­ge­bir­ge, sowie die Stadt Hof, betei­li­gen sich erst­ma­lig mit einem abge­stimm­ten Ter­min an der welt­weit größ­ten Fahrradkampagne.

Beim STADT­RA­DELN geht es um Spaß am Fahr­rad­fah­ren und tol­le Prei­se, aber vor allem dar­um, mög­lichst vie­le Men­schen für das Umstei­gen auf das Fahr­rad im All­tag zu gewin­nen und dadurch einen Bei­trag zum Kli­ma­schutz zu lei­sten. Vie­le all­täg­li­che Strecken kön­nen leicht mit dem Fahr­rad zurück­ge­legt wer­den. Beim STADT­RA­DELN kön­nen alle Bür­ge­rin­nen und Bür­ger das ein­mal aus­pro­bie­ren und die Mobi­li­täts­wen­de selbst mitgestalten!

Wie funk­tio­niert das STADT­RA­DELN genau?

Gemein­sam rufen wir alle Bür­ge­rin­nen und Bür­ger der Regi­on dazu auf, beim STADT­RA­DELN für Kli­ma­schutz und die eige­ne Gesund­heit mit­zu­ra­deln, Kilo­me­ter zu sam­meln und ein deut­li­ches Zei­chen für mehr Rad­ver­kehr im Fich­tel­ge­bir­ge, dem Hofer Land und dem Stift­land zu set­zen. Beim STADT­RA­DELN sol­len sich Teams bil­den, die wäh­rend des 21-tägi­gen Akti­ons­zeit­raums mög­lichst vie­le Kilo­me­ter pri­vat, beruf­lich oder auf dem Schul­weg mit dem Fahr­rad zurück­le­gen. Unter www​.stadt​ra​deln​.de kön­nen sich die Rad­le­rin­nen und Rad­ler regi­strie­ren und die gesam­mel­ten Kilo­me­ter bequem mit der STADT­RA­DELN App tracken. Dabei gilt das Mot­to: Jeder Kilo­me­ter zählt! „Team­los“ radeln geht nicht, denn Kli­ma­schutz durch Rad­ver­kehr ist Team­ar­beit – aber schon zwei Per­so­nen sind ein Team! Alter­na­tiv kann dem „Offe­nen Team“ bei­getre­ten wer­den. Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer, die am Ende der Akti­on min­de­stens 100km erfolg­reich gesam­melt haben, neh­men auto­ma­tisch an einer Ver­lo­sung teil – es win­ken attrak­ti­ve Prei­se regio­na­ler Sponsoren!

Zudem suchen wir die aktiv­sten Rad­le­rin­nen und Rad­ler in den fol­gen­den Kate­go­rien (km gesamt):

das Team mit den mei­sten Kilometern

das aktiv­ste Firmen-Team

das aktiv­ste Vereins-Team

die aktiv­ste Schule

die aktiv­ste Schulklasse

Wo mel­de ich mich an? Wer liegt vorne?

Um mit­ma­chen zu kön­nen, müs­sen Sie sich zunächst unter www​.stadt​ra​deln​.de regi­strie­ren. Bei der Anmel­dung kön­nen Sie ange­ben, wel­chem Team Sie sich anschlie­ßen möch­ten. Alter­na­tiv kann auch ein neu­es Team gegrün­det wer­den. Danach los­ra­deln und Rad­ki­lo­me­ter sam­meln! Den aktu­el­len Stand der Wer­tung der Land­krei­se Hof, Tir­schen­reuth und Wun­sie­del i. Fich­tel­ge­bir­ge, sowie die Stadt Hof, kön­nen Sie im Akti­ons­zeit­raum online abrufen.

Ansprech­part­ner für Rückfragen

Land­kreis Hof

Anja Nau­mann, Tel. 09281/57–163, anja.​naumann@​landkreis-​hof.​de

Land­kreis Tirschenreuth

Lukas Fal­ten­ba­cher, Tel. 09631/88–706, lukas.​faltenbacher@​tirschenreuth.​de

Land­kreis Wunsiedel

Seba­sti­an Köll­ner, Tel. 09232/80–489, sebastian.​koellner@​landkreis-​wunsiedel.​de

Stadt Hof

Julia Baum­gärt­ner, Tel. 09281/815‑1564, julia.​baumgaertner@​stadt-​hof.​de