Am Sams­tag, 15. Juni, von 10 bis 16 Uhr, kön­nen Inter­es­sier­te ler­nen, wie sie mit Hil­fe künst­li­cher Intel­li­genz (KI) Bil­der gene­rie­ren und opti­mal ein­set­zen kön­nen. In einem Kurs­an­ge­bot der Volks­hoch­schu­le Bay­reuth kann man die Magie der bil­der­zeu­gen­den KI am Bei­spiel von DALL‑E und ande­ren Bild-Tools ent­decken. Der Fokus des Work­shops liegt auf dem prak­ti­schen Üben. Inter­net-Grund­kennt­nis­se sind erfor­der­lich, anson­sten sind kei­ne tech­ni­schen Vor­kennt­nis­se nötig. Eine ver­bind­li­che Anmel­dung ist bis Frei­tag, 7. Juni, online unter www​.vhs​-bay​reuth​.de oder unter der Tele­fon­num­mer 0921 50703840 möglich.