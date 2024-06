Am 09. Juni geht es los: Gemein­sa­mes STADT­RA­DELN der Land­krei­se Wun­sie­del i. Fich­tel­ge­bir­ge, Hof, Tir­schen­reuth und der Stadt Hof star­tet. Erst­ma­lig füh­ren die Land­krei­se Wun­sie­del i. Fich­tel­ge­bir­ge, Hof, Tir­schen­reuth und die Stadt Hof in die­sem Jahr die belieb­te Fahr­rad­kam­pa­gne STADT­RA­DELN durch. Los geht es schon in weni­gen Tagen. Der gemein­sa­me, 21-tägi­ge Akti­ons­zeit­raum wird pünkt­lich zum 30. Jubi­lä­um des Saa­le­rad­wegs am 09. Juni star­ten und am 29. Juni 2024 enden. Die Kam­pa­gne, die in der Regi­on schon mehr­fach erfolg­reich statt­fand und bei Schu­len, Unter­neh­men, sowie Bür­ge­rin­nen und Bür­gern glei­cher­ma­ßen beliebt ist, soll durch die­se Koope­ra­ti­on einen noch grö­ße­ren Stel­len­wert erhal­ten. Die Fahr­rad­kam­pa­gne STADT­RA­DELN for­dert die gesam­te Regi­on her­aus, für drei Wochen das Auto ste­hen zu las­sen und mög­lichst vie­le Wege in All­tag und Frei­zeit mit dem Fahr­rad zu bewäl­ti­gen. Dies för­dert nicht nur die eige­ne Gesund­heit und trägt zu den Kli­ma­schutz­zie­len bei, son­dern stärkt auch das Gemein­schafts­ge­fühl. Dabei bleibt die Akti­on durch den spie­le­ri­schen Wett­kampf zwi­schen den teil­neh­men­den Teams und Kom­mu­nen vom Anfang bis zum Ende span­nend. Zudem locken hoch­wer­ti­ge Prei­se regio­na­ler Spon­so­ren. Anmel­dun­gen unter www​.stadt​ra​deln​.de sind noch möglich.