„Bin­nen kür­ze­ster Zeit Mit­glie­der­zahl verdoppelt“

Der FC Wacker Bam­berg hat Bedarf an einem Fuß­ball­spiel­feld. Grund ist die Bela­stung des der­zei­ti­gen Rasen­plat­zes, denn vie­le Trai­nings- und Spiel­stun­den set­zen dem Rasen zu. In der kal­ten Jah­res­zeit muss der Platz am Mar­ga­ret­ten­damm sogar gesperrt wer­den. Unter­stüt­zung erhofft sich der Klub jetzt von ver­schie­de­nen Per­so­nen und Insti­tu­tio­nen. Land­tags­ab­ge­ord­ne­te Mela­nie Huml (CSU) hat hier­zu die Vize­prä­si­den­tin des Baye­ri­schen Lan­des-Sport­ver­bands (BLSV), Gud­run Bren­del-Fischer, in die Dom­stadt ein­ge­la­den, um zusam­men mit wei­te­ren Akteu­ren die Mög­lich­keit einer Finan­zie­rung eines Kunst­ra­sen­plat­zes aus­zu­lo­ten. Für den Stadt­ver­band für Sport nahm des­sen zwei­te Vor­sit­zen­de Danie­la Kicker an dem Tref­fen teil: „Der FC Wacker hat es geschafft, bin­nen kür­ze­ster Zeit ihre Mit­glie­der zu ver­dop­peln. Vor allem Kin­der und Jugend­li­che aus Bam­berg Mit­te, Nord und Ost sor­gen für das Wachs­tum und wer­den dort inte­griert und geför­dert. Der Stadt­ver­band für Sport freut sich sehr über die­se Ent­wick­lung und hofft auf rege Unter­stüt­zung für das Pro­jekt“, so die mehr­fa­che deut­sche Kegelmeisterin.

Gud­run Bren­del-Fischer: „Sport-För­der­mit­tel gibt der Frei­staat Bay­ern an den BLSV und wir rei­chen das Geld an die Ver­ei­ne wei­ter. Die Höhe der För­de­rung hängt dabei von der Finanz­kraft der jewei­li­gen Stadt oder Gemein­de ab. Der FC Wacker Bam­berg kann für sei­ne Kunst­ra­sen­platz-Plä­ne mit einer För­de­rung von 20 Pro­zent rech­nen“. Einen Teil der Bau­ko­sten kann der Ver­ein durch Eigen­lei­stung ein­spa­ren. Zudem hof­fe der FC Wacker auf Spen­den. Rund die Hälf­te der not­wen­di­gen Sum­me müss­te die Stadt Bam­berg ein­brin­gen. Hier hofft der Ver­ein auf die Unter­stüt­zung des Stadt­rats. Wei­te­re Gesprä­che sind geplant.