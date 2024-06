Im Kul­tur Som­mer Quar­tier der Stadt Forch­heim und im Königs­bad Forch­heim ist am 9. Juni 2024 Kul­tur-Bade­spaß angesagt:

Die Gäste kön­nen mun­ter zwi­schen Abküh­lung, Son­nen­ba­den, Eis­schlecken und Kul­tur­pro­gramm wäh­len! Das Kul­tur Som­mer Quar­tier öff­net sei­ne Tore und wird zum ersten Mal zur erwei­ter­ten Frei­bad­wie­se des Königs­bads. Ein abwechs­lungs­rei­ches Kul­tur­pro­gramm lockt ab 11:00 Uhr Groß und Klein, Jung und Alt. Der Zugang ist an die­sem Tag nur über das Königs­bad Forch­heim mög­lich, es gel­ten die übli­chen Frei­bad­ta­ri­fe des Königs­ba­des. Das Kul­tur­amt der Stadt Forch­heim prä­sen­tiert die drei Pro­gramm-High­lights „Musik mit Der Ente“, „Tanz mit 360°“ und „Musik mit Sven van Thom“! Dazwi­schen ist aus­rei­chend Zeit, um im Was­ser zu plan­schen, ein paar Bah­nen im küh­len Nass zu zie­hen oder ein­fach nur in der Son­ne zu brut­zeln. Also Bade­sa­chen ein­ge­packt und auf zum Fami­li­en­tag im „Königs­bad Quar­tier“! Den Auf­takt macht um 11 Uhr ein Forch­hei­mer All­round-Künst­ler: Der Ente möch­te mit sei­nem Pro­gramm die Krea­ti­vi­tät för­dern und das „um die Ecke den­ken“ anre­gen. Wo steckt über­all Musik? Wie kann ich die­se Musik herauslocken?

Wie funk­tio­niert der Ton? Mit einer Mischung aus Kon­zert und Mini-Work­shop zeigt er Kin­dern (und auch Eltern) ger­ne wie man mit weni­gen Hand­grif­fen ein Instru­ment baut – und direkt im näch­sten Lied ver­wen­det. Ab 13 Uhr tanzt die 360° Tanz­schu­le mit und für alle! Die Tanz­päd­ago­gin und Lei­te­rin der Tanz­schu­le, Mir­jam Gruhl, sowie der Hip Hop-Leh­rer Sla­wo­mir Schem­bor­ski haben eine Tanz Mit­mach-Akti­on vor­be­rei­tet. Mit ein paar Schrit­ten aus dem Hip Hop und Modern Dance ent­steht eine klei­ne Tanz­kom­bi­na­ti­on und alle sind herz­lich ein­ge­la­den mit­zu­ma­chen – Tan­zen ist für alle da! Abschlie­ßend prä­sen­tie­ren drei Hip Hop-Grup­pen in einer kur­zen Show ihr Können.

Um 16.30 Uhr wird gleich wei­ter getanzt: Sven van Thom bringt die Büh­ne zum Beben! Und am Ende tan­zen natür­lich alle den „Spatz“. Mit im Gepäck sind Pop- und Rock­lie­der, an denen auch Eltern ihre wah­re Freu­de haben. Seit 2017 sein erstes Kin­der­lied „Mein neu­er Bru­der“ auf der belieb­ten Sam­pler-CD-Rei­he „Unter mei­nem Bett“ erschien, hat Sven van Thom ein Jahr spä­ter sein mehr­fach preis­ge­krön­tes Album „Tanz den Spatz“ ver­öf­fent­licht. 2021 folg­te das Album „Spucke­pack“ und 2023 der Deut­sche Kin­der­lie­der­preis für sein Lied: „Du guckst ja gar nicht“ Bei einem Sven van Thom-Kon­zert erwar­tet das Publi­kum eine wil­de Mischung aus Indie-Rock, Batt­le-Rap, Elec­t­ro-Funk und vor allem jede Men­ge lusti­ger Tex­te, in denen auch mal trot­zig gefor­dert wird: „Nicht schon wie­der an die Ost­see!“ Sven van Thom bringt nicht nur Gitar­ren, Uku­le­le, Loop-Maschi­ne und das myste­riö­se Instru­ment The­re­min mit, das über zwei Anten­nen gespielt wird. Für noch mehr musi­ka­li­sche Abwechs­lung sorgt sein Büh­nen­kom­pli­ze Domi­nik Mer­scheid an Bass, Trom­mel, Gesang und Omnichord.

Zu zweit zau­bern sie ein herr­lich ener­ge­ti­sches Kon­zert mit Lie­dern, die garan­tiert allen ein brei­tes Grin­sen ins Gesicht zau­bern. Eine gute Stun­de bester Unter­hal­tung, zum Lachen, Mit­tan­zen und Stau­nen für alle ab 4 Jah­ren. Also „schmeißt die Hän­de in die Luft und ruft: Piep, piep…“ Das wird ein Spek­ta­kel und ein wun­der­ba­rer Abschluss für den Kul­tur-Bade­spaß im Königs­bad Quar­tier! Karten

Es gel­ten die übli­chen Frei­bad­ta­ri­fe des Königs­ba­des. (https://​www​.koe​nigs​bad​forch​heim​.de/​i​n​f​o​r​m​a​t​i​o​n​-​a​n​f​a​hrt)

Kul­tur Som­mer Quartier

Das Kul­tur Som­mer Quar­tier ist eine Open-Air-Spiel­stät­te am Königs­bad Forch­heim. Für die­se Ver­an­stal­tung ver­kehrt ein Son­der­bus mit meh­re­ren Hal­ten zwi­schen Forch­heim Nord und dem Ver­an­stal­tungs­ge­län­de. Mitt­ler­wei­le schreibt das Kul­tur Som­me Quar­tier in Forch­heim die vier­te Sai­son! Offi­zi­ell eröff­net wird das Kul­tur Som­mer Quar­tier Heu­er am 31. Mai 2024 mit der Ver­nis­sa­ge zur Jah­res­aus­stel­lung vom Foto Forum Forch­heim. Es läuft mit vie­len Ange­bo­ten bis 31. August. Das wei­te­re Pro­gramm ist zu fin­den auf der städ­ti­schen Web­site unter www​.forch​heim​.de/​k​u​n​s​t​-​u​n​d​-​k​u​l​t​u​r​g​e​n​i​e​s​s​e​n​/​k​u​l​t​u​r​s​o​m​m​e​r​q​u​a​r​t​i​er/. 2021 hat­te das Kul­tur­amt der Stadt Forch­heim das Pro­jekt gegrün­det und schuf damit trotz der damals gel­ten­den Coro­na-Maß­nah­men ein neu­es kul­tu­rel­les Ange­bot. Mitt­ler­wei­le gilt das gro­ße, stim­mungs­vol­le Open­air-Event als eta­blier­ter Spiel­ort sowohl bei Kul­tur­ak­teu­rin­nen als auch beim Publi­kum. Kul­tur­bür­ger­mei­ste­rin Dr. Annet­te Prech­tel zeigt sich zufrie­den mit der “genia­len Erfin­dung, die wir stets wei­ter­ent­wickeln!” Mit ver­bes­ser­ter Büh­ne, wit­te­rungs­ge­schütz­ten Plät­zen fürs Publi­kum und hoch­ka­rä­ti­gen Ensem­bles sowohl aus der Lokalsze­ne als auch aus über­re­gio­na­len Ange­bo­ten hat das städ­ti­sche Kul­tur­amt das Kul­tur Som­mer Quar­tier opti­miert. Auf dem Are­al prä­sen­tiert sich die loka­le Kul­tur­sze­ne und lockt mit Kon­zer­ten und Live-Events ins Königs­bad. Über­re­gio­na­le Künstler*innen ergän­zen das Pro­gramm. Das Kul­tur­amt koor­di­niert die Ver­an­stal­tun­gen und bie­tet den ande­ren Ver­an­stal­tern durch die Bereit­stel­lung von Dienst­lei­stun­gen und Ver­an­stal­tungs­in­fra­struk­tur einen rei­bungs­lo­sen Ablauf am Ver­an­stal­tungs­tag. Bis in den Sep­tem­ber hin­ein kann das Publi­kum aus einer abwechs­lungs­rei­chen Palet­te von Musik, Lesun­gen und Festen wäh­len. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zum Pro­gramm des Kul­tur Som­mer Quar­tiers 2024 fin­den Sie unter www​.forch​heim​.de/​s​o​m​m​e​r​q​u​a​r​t​ier oder in den Pro­gramm­fly­ern, die im Stadt­ge­biet (u.a. bei der Tou­rist­info Forch­heim) zu fin­den sind.