Euro­pa – das ist für die Bay­reu­ther SPD das Zusam­men­kom­men in Viel­falt und über Gren­zen hin­weg! Dar­um ver­an­stal­ten wir unmit­tel­bar vor der Euro­pa­wahl am 07. Juni 2024 von 13:00 – 18:00 Uhr ein Euro­pa­ca­fé auf dem Stadt­parkett (Nep­tun­brun­nen) in Bay­reuth. Wäh­rend die einen an die­sem Frei­tag­nach­mit­tag aus Schu­le oder Arbeit in das Wochen­en­de star­ten, gehen die ande­ren zum Eis essen in die Stadt. Ihnen allen wol­len wir die Bot­schaft mit­ge­ben, dass die­ses Wochen­en­de ent­schei­dend für unser Euro­pa der Euro­pä­er ist und es sich lohnt, wäh­len zu gehen! Ab 13:00 Uhr erwar­tet die Bay­reu­the­rin­nen und Bay­reu­ther ein bun­tes Pro­gramm vol­ler Spaß und Akti­vi­tä­ten für die gan­ze Fami­lie! Neben einem Glücks­rad bie­ten wir eine Aus­wahl an unter­halt­sa­men und infor­ma­ti­ven Spie­len zu Euro­pa an. Genießt außer­dem frisch zube­rei­te­te Waf­feln oder lasst Euch eine lecke­re Zucker­wat­te dre­hen! Als SPD kämp­fen wir für ein sozia­les und kli­ma­ge­rech­tes Euro­pa in Frie­den und Frei­heit! Unser Euro­pa­ca­fé ist also eine wun­der­ba­re Gele­gen­heit, um mit­ein­an­der ins Gespräch zu kom­men und sich über aktu­el­le euro­päi­sche The­men aus­zu­tau­schen. Lasst uns gemein­sam in gemüt­li­cher Atmo­sphä­re die Viel­falt und Ein­heit Euro­pas in Bay­reuth feiern!