Der Baye­ri­sche Lan­des­stu­die­ren­den­rat (Bay­Stu­Ra) for­dert eine ver­stärk­te För­de­rung eines nach­hal­ti­gen öffent­li­chen Per­so­nen­nah­ver­kehrs (ÖPNV) für alle Stu­die­ren­den in Bay­ern. Ange­sichts stei­gen­der Wohn­ko­sten und der zuneh­men­den Mobi­li­tät zwi­schen ver­schie­de­nen Hoch­schul­stand­or­ten unter­streicht der Bay­Stu­Ra die zen­tra­le Rol­le eines gut aus­ge­bau­ten und bezahl­ba­ren ÖPNV. „Wohn­raum ist knapp und teu­er gewor­den, ins­be­son­de­re für Stu­die­ren­de in den Metro­pol­re­gio­nen“, erklärt Isa­bel­la Hen­nes­sen, Spre­che­rin des Bay­Stu­Ra. „Ein lei­stungs­fä­hi­ger, bezahl­ba­rer ÖPNV kann dazu bei­tra­gen, die Woh­nungs­not zu mil­dern und Stu­die­ren­den eine erschwing­li­che Mobi­li­täts­lö­sung zu bie­ten.“ Nils Weber, Spre­cher des Bay­Stu­Ra, fügt hin­zu: „Vie­le Stu­die­ren­de pen­deln zwi­schen ver­schie­de­nen Hoch­schul­stand­or­ten, was eine zuver­läs­si­ge und kosten­gün­sti­ge Trans­port­mög­lich­keit erfor­dert. Nach unse­rem erfolg­rei­chen Ein­satz für das 29€-Ticket für Stu­die­ren­de und Aus­zu­bil­den­de, ist nun beson­ders ein Aus­bau des ÖPNV unerlässlich.“

„Ein bezahl­ba­rer und effi­zi­en­ter ÖPNV ist ein ent­schei­den­der Fak­tor für die Lebens­qua­li­tät von Stu­die­ren­den. Durch einen ver­bes­ser­ten ÖPNV kön­nen sie fle­xi­bler sein und gleich­zei­tig einen wich­ti­gen Bei­trag zum Umwelt­schutz lei­sten“, betont Jakob Seh­rig, Spre­cher des Bay­Stu­Ra. Der Baye­ri­sche Lan­des­stu­die­ren­den­rat for­dert daher eine zügi­ge Erwei­te­rung des ÖPNV, ins­be­son­de­re durch die Umset­zung von Pro­jek­ten wie der Stadt-Umland-Bahn Nürn­berg-Erlan­gen-Her­zo­gen­au­rach, der Stadt­bahn Regens­burg oder der Bay­reu­ther Straßenbahn.

Gleich­zei­tig betont der Bay­Stu­Ra die Bedeu­tung einer lang­fri­sti­gen und pla­nungs­si­che­ren Ver­ste­ti­gung erfolg­rei­cher Mobi­li­täts­an­ge­bo­te wie des bis­he­ri­gen baye­ri­schen Ermä­ßi­gungs­tickets (29€-Ticket) für Stu­die­ren­de. Der Baye­ri­sche Lan­des­stu­die­ren­den­rat ruft die Ver­ant­wort­li­chen dazu auf, die Inve­sti­tio­nen in den öffent­li­chen Per­so­nen­nah­ver­kehr zu inten­si­vie­ren, um eine nach­hal­ti­ge und zukunfts­ori­en­tier­te Mobi­li­tät für alle Stu­die­ren­den zu gewähr­lei­sten. Er ver­weist zudem auf wich­ti­ge Bür­ger­be­geh­ren am 09. Juni in Erlan­gen und Regens­burg, bei denen wich­ti­ge Ent­schei­dun­gen zur Zukunft des ÖPNV getrof­fen werden.