Nach Moritz Krim­mer kön­nen die Bam­berg Bas­kets einen wei­te­ren Neu­zu­gang für die im Sep­tem­ber begin­nen­de neue Spiel­zeit in der easy­Cre­dit Bas­ket­ball Bun­des­li­ga prä­sen­tie­ren. Der 26-jäh­ri­ge US-Ame­ri­ka­ner Ibra­him Wat­son-Boye wird in der kom­men­den Sai­son das Jer­sey der Bam­berg Bas­kets tra­gen. „Ibi“ ist 197 Zen­ti­me­ter groß, 91 Kilo­gramm schwer und spiel­te in der Vor­sai­son für Bor­as Bas­ket in Schwe­den. Aktu­ell steht der Guard in der Cana­di­an Éli­te Bas­ket­ball League für die Otta­wa Black Jacks auf dem Parkett.

Head Coach Anton Gavel: