Was bringt die StUB für Bruck?

Ver­an­stal­tung mit Exper­ten, Bruckern & Wirtschaft

Die Dis­kus­sio­nen um die StUB vor dem Rats­ent­scheid am 9. Juni wer­fen vie­le Fra­gen auf. Daher will das Kli­ma­fo­rum Bruck am 6.6. ab 19:00 Uhr im Kul­tur­punkt Bruck zusam­men mit diver­sen Exper­ten und Bruckern über die StUB infor­mie­ren. Mit dabei sind Man­dy Gutt­zeit vom Zweck­ver­band StUB, Gabi Dorn-Dohm­streich, eine der Mit­in­itia­to­rin­nen der StUB, Mar­ko Krie­ger, Schul­weg­hel­fer in Bruck, Mar­tin Jandt, Betriebs­rat von Sie­mens und Brucker sowie Oli­ver Hart­mann vom Sie­mens Regio­nal­re­fe­rat und Aufsichtsrat.

Die­se dis­ku­tie­ren mit dem Publi­kum über die Ent­wick­lung von Bruck, wel­che Ver­kehrs­an­for­de­run­gen wir in Bruck haben und wie wir die zukünf­tig gut umset­zen kön­nen. Einig sind sich in den Dis­kus­sio­nen die mei­sten, dass ins­be­son­de­re vor dem Hin­ter­grund, dass der Sie­mens Cam­pus wächst und vie­le Stra­ßen in Bruck eh schon vom Ver­kehr über­la­stet sind, in den näch­sten Jah­ren eine Ent­la­stung gebraucht wird.

In die­ser Ver­an­stal­tung soll beleuch­tet wer­den, wel­chen Bei­trag die StUB dazu lei­sten könn­te. Auch die Alter­na­ti­ven der StUB-Geg­ner sol­len dis­ku­tiert wer­den, ins­be­son­de­re auch ob die „dyna­mi­schen Bus­spu­ren“ so ein Bus­system attrak­tiv machen oder zu einem Ver­kehrs­chaos führen.

Ein wei­te­rer Aspekt der Dis­kus­si­on wer­den die Kosten sein. Wäh­rend die Stadt Erlan­gen bei der StUB vor allem die Inve­sti­ti­ons­ko­sten von ca. wei­te­ren 50 Mil­lio­nen Euro auf­brin­gen müss­te, wür­de ein Bus­system dafür im Betrieb etwa 6–12 Mil­lio­nen Euro jähr­lich kosten.

Daher will das Kli­ma­fo­rum Bruck noch mal die Mög­lich­keit geben, vor der Wahl die Argu­men­te aus­zu­tau­schen und zu einer fun­dier­ten Ent­schei­dung zu gelangen.

Ort Kul­tur­punkt Bruck, im Saal (Frö­bel­stra­ße)

Wann: Don­ners­tag 06.06; 19:00 Uhr

Ein­tritt frei.