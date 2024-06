Die Kli­ma­schutz­ma­nage­ments von Stadt und Land­kreis Bay­reuth sowie das Amt für Ernäh­rung, Land­wirt­schaft und For­sten Bay­reuth-Münch­berg laden am Don­ners­tag, 6. Juni, von 15 bis 17 Uhr, zur Ver­an­stal­tung „Kitas ret­ten Lebens­mit­tel – Aktiv gegen Lebens­mit­tel­ver­schwen­dung“ ein. Sie fin­det in der Aula des Amtes für Ernäh­rung, Land­wirt­schaft und For­sten in der Adolf-Wäch­ter-Stra­ße 10–12 statt. Bei­na­he jedes drit­te pro­du­zier­te Lebens­mit­tel lan­det im Müll. Ein wesent­li­cher Anteil davon fällt in der Gemein­schafts­ver­pfle­gung an – so auch in der Ver­pfle­gung von Kin­der­ta­ges­stät­ten und Schu­len. Die­se Ver­schwen­dung ein­zu­däm­men ist ein wich­ti­ger Ansatz­punkt auf dem Weg zu mehr Nach­hal­tig­keit. Dass es hier­bei ganz unter­schied­li­che Wege geben kann, hat sich auch im Pro­jekt „Kitas ret­ten Lebens­mit­tel“ gezeigt. Ziel des Pro­jekts war es, die Lebens­mit­tel­ver­schwen­dung in der Mit­tags­ver­pfle­gung mess­bar zu redu­zie­ren. Dar­aus wur­den Maß­nah­men zur Ver­min­de­rung der Abfäl­le abge­lei­tet, die sowohl Kosten­ein­spa­run­gen, als auch die päd­ago­gi­sche Sen­si­bi­li­sie­rung der Kin­der nach sich gezo­gen haben. Dies möch­ten die Ver­an­stal­ter zum Anlass neh­men, um von den erlang­ten Erkennt­nis­sen und Erfah­run­gen zu berich­ten und zu pro­fi­tie­ren. Wel­che Maß­nah­men die teil­neh­men­den Kitas ergrif­fen haben, wie auf­kom­men­de Her­aus­for­de­run­gen über­wun­den und wel­che Lösungs­stra­te­gien gefun­den wer­den konn­ten, soll bei der Info­ver­an­stal­tung vor­ge­stellt wer­den. Abschlie­ßend bleibt Gele­gen­heit für den Aus­tausch mit ande­ren Ein­rich­tun­gen. Die Ver­an­stal­tung ist kosten­los und rich­tet sich an Trä­ger, Kita­lei­tun­gen und Ver­pfle­gungs­ver­ant­wort­li­che in Kitas und Schu­len. Eine Anmel­dung ist mög­lich unter Mail Gemeinschaftsverpflegung@​aelf-​bm.​bayern.​de. Die Ver­an­stal­tung wird gemein­schaft­lich orga­ni­siert vom Amt für Ernäh­rung, Land­wirt­schaft und For­sten Bay­reuth-Münch­berg und den Kli­ma­schutz­ma­nage­ments der Stadt und des Land­krei­ses Bay­reuth. Kon­takt: Tele­fon 0921 5911–345 oder 0921 25–2020