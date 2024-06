Die Spar­kas­sen­stif­tung zur För­de­rung von Kunst, Kul­tur und Denk­mal­pfle­ge wur­de im Jahr 1989 gegrün­det. Seit­her hat sie über 4,1 Mil­lio­nen Euro

an mehr als 1 000 Pro­jek­te aus­ge­schüt­tet. „Die Zah­len bele­gen ein­drucks­voll, dass wir mit unse­rer Stif­tung ein ver­läss­li­cher För­de­rer der kul­tu­rel­len Viel­falt in unse­rer Regi­on sind. Alle Vor­ha­ben und Initia­ti­ven tra­gen zu einer hohen Lebens­qua­li­tät unse­rer Hei­mat bei“, erklärt Vor­stands­vor­sit­zen­der Ste­phan Kirch­ner. Die geför­der­ten Pro­jek­te zeich­nen sich durch eine beson­de­re kul­tu­rel­le Qua­li­tät aus. Es sei enorm, wie viel Arbeit und Ein­satz in allen steckt, auch viel ehren­amt­li­che Arbeit. Allein im ver­gan­ge­nen Jahr wur­den 39 Pro­jek­te mit über 130 000 Euro unter­stützt. Die Pro­jek­te rei­chen von Musik über Aus­stel­lun­gen bis zur dar­stel­len­den und bil­den­den Kunst. Unter den Geför­der­ten sind zum Bei­spiel der 61. Regio­nal­wett­be­werb Jugend musi­ziert, ein Kunst­werk von Bernd Wagen­häu­ser für den Kunst­weg „Jüdi­sches Leben in Bam­berg“ des Ver­eins Kunstwerk10, Thea­ter­päd­ago­gi­sche Pro­jek­te von Cha­peau Claque e.V., ein neu­er Kon­zert­flü­gel für die Städ­ti­sche Musik­schu­le und das Pro­jekt „Cister­scapes con­nec­ting Euro­pe“ mit dem ehe­ma­li­gen Zister­zi­en­ser­klo­ster Ebrach. Der näch­ste Antrags­ter­min ist der 30. Sep­tem­ber 2024.