Die Städ­ti­sche Sing- und Musik­schu­le Forch­heim lädt zu ihrem Som­mer­kon­zert ein, das am Frei­tag, 21. Juni 2024, um 19:00 Uhr in der Turn­hal­le der Mar­tin-Grund­schu­le statt­fin­det. Die Lehr­kräf­te haben in Zusam­men­ar­beit mit ihren Musik­schü­le­rin­nen ein kurz­wei­li­ges, abwechs­lungs­rei­ches und auf hohem Niveau ste­hen­des Pro­gramm mit Soli­stin­nen und Ensem­bles vor­be­rei­tet. Das Publi­kum kann sich auf viel­fäl­ti­ge Dar­bie­tun­gen freu­en. Der Ein­tritt zum Kon­zert ist frei. Alle musi­ka­lisch Inter­es­sier­ten sind herz­lich ein­ge­la­den! Nähe­re Infor­ma­tio­nen erhal­ten Sie auf der städ­ti­schen Web­site unter dem Link www​.forch​heim​.de/​m​u​s​i​k​s​c​h​ule.