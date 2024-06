Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Gedenk­mi­nu­te bei der Poli­zei Coburg zum Geden­ken an den im Dienst getö­te­ten Kol­le­gen der Poli­zei Baden-Württemberg

COBURG. Am Vor­mit­tag des 31. Mai 2024 wur­de der Poli­zei­be­am­te Rou­ven Lau­er in Mann­heim mit einem Mes­ser ange­grif­fen. Infol­ge der erlit­te­nen Ver­let­zun­gen ist er weni­ge Tage spä­ter verstorben.

Die Poli­zei Baden-Würt­tem­berg hat am Frei­tag, den 07. Juni 2024, 11:34 Uhr, dem Zeit­punkt des Angriffs, mit einer Schwei­ge­mi­nu­te dem getö­te­ten Kol­le­gen gedacht. Den Ange­hö­ri­gen soll dadurch die Unter­stüt­zung der Poli­zei­fa­mi­lie gesen­det und gleich­zei­tig das unmiss­ver­ständ­li­che Signal an die Öffent­lich­keit gerich­tet werden:

„Wir wer­den Gewalt gegen die Poli­zei nie­mals tolerieren!“

Der Schwei­ge­mi­nu­te schlos­sen sich eine Viel­zahl von Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­tern der Cobur­ger Poli­zei um 11.34 Uhr vor dem Dienst­ge­bäu­de in der Neu­stadter Stra­ße 1 in Coburg an.

Kon­trol­le über Fahr­zeug verloren

WEIT­RAMS­DORF, TAM­BACH, LKR. COBURG. Mit einem wirt­schaft­li­chen Total­scha­den sei­nes Fahr­zeugs ende­te die Fahrt eines 88-jäh­ri­gen Fiat-Fah­rers am Don­ners­tag­mor­gen im Weit­rams­dor­fer Gemein­de­teil Tambach.

Der Rent­ner befuhr am Don­ners­tag um 11 Uhr die See­lei­ten­stra­ße in Rich­tung der Staats­stra­ße St2202. Im Ein­mün­dungs­be­reich ver­wech­sel­te der Fiat-Fah­rer das Brems­pe­dal mit dem Gas­pe­dal, über­fuhr die Staats­stra­ße und prall­te mit dem Auto auf der ande­ren Stra­ßen­sei­te zunächst gegen einen Baum und blieb auf einem Was­ser­durch­lass ste­hen. Sowohl am Fahr­zeug als auch an dem Baum ent­stand Sach­scha­den. Die Front des Autos wur­de mas­siv ein­ge­drückt. Der Unfall­ver­ur­sa­cher selbst blieb glück­li­cher­wei­se unver­letzt. Das Fahr­zeug muss­te durch einen Abschlepp­dienst gebor­gen wer­den. Die Cobur­ger Poli­zi­sten nah­men einen Ver­kehrs­un­fall mit Sach­scha­den auf.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Unfall mit Sachschaden

KRO­NACH – LKR. KRO­NACH. Am Don­ners­tag gegen 15.00 Uhr woll­te eine 20-Jäh­ri­ge mit ihrem Pkw in einen Park­platz eines Ärz­te­hau­ses in der Rodach­er Stra­ße ein­par­ken. Dabei tou­chier­te sie einen bereits ste­hen­den Polo. Der Scha­den wird auf ca. 3000 Euro geschätzt.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kulmbach

Pkw-Schei­be beschädigt

Kulm­bach. Am gest­ri­gen Vor­mit­tag wur­de ein Mann aus dem Kulm­ba­cher Land­kreis Opfer einer Sachbeschädigung.

Der 74-jäh­ri­ge Herr park­te sei­nen BMW am Don­ners­tag in der Zeit von 09:00 – ca. 11:00 Uhr auf dem Kauf­land-Park­platz in Kulm­bach im Bereich ent­lang der Bahn­schie­nen. Anschlie­ßend stell­te der Geschä­dig­te an sei­ner Wind­schutz­schei­be einen Ein­schlag fest. Der ent­stan­de­ne Sach­scha­den an dem Pkw beläuft sich auf ca. 1000 Euro.

Zeu­gen, die sach­dien­li­che Hin­wei­se geben kön­nen, wer­den gebe­ten, sich unter der Ruf­num­mer 09221/6090 bei der Poli­zei in Kulm­bach zu melden.

Land­kreis Wun­sie­del / Poli­zei­prä­si­di­um Oberfranken

Zeu­gen­auf­ruf nach Autodiebstahl

KIR­CHEN­LAMITZ, LKR. WUN­SIE­DEL. Unbe­kann­te Täter stah­len in der Nacht auf Frei­tag einen VW Mul­ti­van. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Hof ermit­telt und sucht Zeugen.

Der schwar­ze VW Mul­ti­van im Wert von etwa 30.000 Euro war in der Nacht auf Frei­tag in der Wei­ßen­städ­ter Stra­ße in Kir­chen­lamitz geparkt. Im Zeit­raum zwi­schen 1.30 Uhr bis 5.30 Uhr stah­len die Die­be das Fahr­zeug, das zuletzt die Kenn­zei­chen WUN‑X 182 trug, und flüch­te­ten uner­kannt. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Hof hat die Ermitt­lun­gen über­nom­men und sucht nach Zeu­gen. Wer im rele­van­ten Zeit­raum ver­däch­ti­ge Per­so­nen / Fahr­zeu­ge im Bereich der Wei­ßen­städ­ter Stra­ße bemerkt hat, oder sonst Hin­wei­se auf den Ver­bleib des Fahr­zeugs geben kann, mel­det sich bit­te unter der Tel.-Nr. 09281/704–0 bei der Kri­po Hof.