Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Fahr­rad­dieb­stäh­le

BAM­BERG. Aus einem Fahr­rad­kel­ler eines Mehr­fa­mi­li­en­hau­ses in der Pfeu­fer­stra­ße wur­de zwi­schen Don­ners­tag, 30.05.2024 und Don­ners­tag, 06.06.2024 ein Fahr­rad gestoh­len. Das schwar­ze Trek­king­rad der Mar­ke Ste­vens im Wert von ca. 300 Euro wur­de samt Schloss entwendet.

Täter­hin­wei­se nimmt die Poli­zei Bam­berg unter der Tel.-Nr. 0951/9129–210 entgegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Ver­kehrs­un­fäl­le

BISCH­BERG. Leich­te Ver­let­zun­gen zog sich ein 17-Jäh­ri­ger am Don­ners­tag bei einem Ver­kehrs­un­fall zu. Gegen 7.10 Uhr war der Klein­kraf­t­rad­fah­rer auf der B 26 in Rich­tung Bisch­berg unter­wegs. Kurz vor der Kreu­zung Tros­dorf erkann­te der Jugend­li­che zu spät, dass ein vor­aus­fah­ren­der Bus ver­kehrs­be­dingt brem­sen muss­te und fuhr des­halb auf das Heck des Schul­bus­ses auf. Beim Sturz zog sich der Zwei­rad­fah­rer eine Hand­ver­let­zung zu. Ins­ge­samt ent­stand ein Scha­den von ca.700 Euro.

LIT­ZEN­DORF. Auf dem Rad­weg von Pödel­dorf in Rich­tung Bam­berg miss­ach­te­te am Don­ners­tag­mor­gen ein 25-jäh­ri­ger Rad­fah­rer die Vor­fahrt eines Auto­fah­rers, der von der Staats­stra­ße nach rechts in den Pend­ler­park­platz abbog. Beim Zusam­men­stoß stürz­te der Fahr­rad­fah­rer; er blieb dabei glück­li­cher­wei­se unver­letzt. Die Repa­ra­tur­ko­sten an bei­den Fahr­zeu­gen wer­den auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

WAT­TEN­DORF. Auf der Strecke von Roß­dorf am Berg in Rich­tung Grä­fen­häus­ling woll­te ein 28-jäh­ri­ger Auto­fah­rer am spä­ten Don­ners­tag­nach­mit­tag ein vor­aus­fah­ren­des Trak­tor­ge­spann über­ho­len. Wäh­rend des Über­hol­vor­gangs kam dem Auto­fah­rer im nicht ein­seh­ba­ren Strecken­ver­lauf (Rechts­kur­ve) ein Pkw ent­ge­gen. Der BMW-Fah­rer scher­te des­halb wie­der nach rechts ein und kol­li­dier­te mit dem Rei­fen des Spritz­an­hän­gers. Der ent­ge­gen­kom­men­de Auto­fah­rer wich nach rechts ins Ban­kett aus, so dass ein Fron­tal­zu­sam­men­stoß ver­hin­dert wer­den konn­te. Am BMW ent­stand ein Unfall­scha­den von etwa 10.000 Euro.

Ver­kehrs­un­fall­fluch­ten

MEM­MELS­DORF. In einer lang­ge­zo­ge­nen Kur­ve kurz vor Dro­sen­dorf kam einem Omni­bus­fah­rer am Don­ners­tag­mor­gen, gegen 7.45 Uhr, ein Lkw ent­ge­gen, der den lin­ken Außen­spie­gel des Bus­ses streif­te. Ohne sich um den ange­rich­te­ten Scha­den von etwa 120 Euro zu küm­mern, fuhr der Lkw-Fah­rer weiter.

Zeu­gen der Unfall­flucht wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310, in Ver­bin­dung zu setzen.

Son­sti­ges

POM­MERS­FEL­DEN. 4 bis 5 Stun­den fuhr ein Unbe­kann­ter in der Zeit von Mitt­woch­nach­mit­tag bis Don­ners­tag­mor­gen unbe­rech­tigt mit einem Bau­stel­len-Bag­ger im Bereich Pom­mers­fel­den umher und ver­brauch­te dabei ca. 70 Liter Die­sel. Anschlie­ßend wur­de das Arbeits­ge­rät wie­der auf der Bau­stel­le abgestellt.

Wer hat ver­däch­ti­ge Beob­ach­tun­gen gemacht? Hin­wei­se erbit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310.

OBER­HAID. Unbe­kann­te schlu­gen am Don­ners­tag, gegen 22.30 Uhr, ohne aku­te Not­si­tua­ti­on die Schei­be des Feu­er­mel­ders am Rat­haus­platz ein. Der Alarm löste einen Ein­satz der Frei­wil­li­gen Feu­er­wehr Ober­haid aus.

Wer hat ver­däch­ti­ge Per­so­nen beob­ach­tet? Mel­dun­gen nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310, entgegen.

Rol­ler­fah­re­rin beim Abbie­gen übersehen

BAM­BERG. Don­ners­tag­früh woll­te ein 64-Jäh­ri­ger mit sei­nem Ford/​Transit von der Arthur-Land­graf-Stra­ße nach links in die Würz­bur­ger Stra­ße abbie­gen, über­sah dabei eine 19-Jäh­ri­ge vor­fahrts­be­rech­tig­te Rol­ler­fah­re­rin und es kam zum Zusam­men­stoß. Dabei ver­letz­te sich die Jugend­li­che leicht am Fuß. Sach­scha­den an den bei­den Fahr­zeu­gen ent­stand in Höhe von ins­ge­samt ca. 5.000 Euro.

Sach­be­schä­di­gun­gen

Del­len in der Auto­tür ver­ur­sa­chen Scha­den in Höhe von 1.500 Euro

BAM­BERG. Am Mitt­woch zwi­schen 13:00 Uhr und 17:00 Uhr wur­de ein in einer Tief­ga­ra­ge in der Fleisch­stra­ße abge­stell­ter schwar­zer Audi A5 beschä­digt. Ver­mut­lich hat ein Unbe­kann­ter beim Ein­stei­gen sei­ne Türe gegen den gepark­ten Audi gesto­ßen und klei­ne Del­len ver­ur­sacht. Der dadurch ent­stan­de­ne Sach­scha­den wird auf ca. 1.500 Euro geschätzt.

Täter­hin­wei­se nimmt die Poli­zei Bam­berg-Stadt unter der Tel.-Nr. 0951/9129–210 entgegen.

Abblend­licht war Grund für Verkehrskontrolle

BAM­BERG. Don­ners­tag­nacht wur­de ein 23-Jäh­ri­ger in der Gra­fen­stein­stra­ße von einer Poli­zei­strei­fe ange­hal­ten, weil er dort mit sei­nem Audi nur mit Stand­licht fuhr. Auf Nach­fra­ge gab er an, sein Abblend­licht wür­de nicht funk­tio­nie­ren, was ihm aller­dings wider­legt wer­den konn­te. Im Lau­fe der Kon­trol­le nah­men die Beam­ten zuneh­mend dro­gen­ty­pi­sche Auf­fäl­lig­kei­ten wahr, wes­halb ihm die Wei­ter­fahrt unter­bun­den wur­de. Eine Blut­ent­nah­me wur­de im Kli­ni­kum durchgeführt.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bamberg

Dro­gen­test konn­te nicht ent­la­sten – Auto­fahrt nach Cry­stal-Kon­sum beendet

Bamberg/​Gaustadt. Am spä­ten Mitt­woch­abend fiel einer Strei­fe der Ver­kehrs­po­li­zei ein Audi auf, wel­cher in Gau­stadt unter­wegs war. Gleich beim ersten Anspre­chen hat­ten die Beam­ten den Ein­druck, dass mit dem 39-jäh­ri­gen Fah­rer etwas nicht in Ord­nung war. Es zeig­ten sich im wei­te­ren Ver­lauf meh­re­re dro­gen­ty­pi­sche Aus­fall­erschei­nun­gen, wes­halb der Fah­rer vor die Wahl gestellt wur­de, sich mit einem Dro­gen­test zu ent­la­sten, da bereits zu die­sem Zeit­punkt eine Blut­ent­nah­me obli­ga­to­risch war. Die­se ver­lief aller­dings posi­tiv auf Amphet­amin, Metam­phet­amin und auch Koka­in. Dar­auf­hin räum­te der Mann ein, vor kur­zem Cry­stal kon­su­miert zu haben. Die Wei­ter­fahrt war damit natür­lich been­det und nach der Blut­ent­nah­me muss­te der Mann sei­nen Weg zu Fuß fort­set­zen. Ihn erwar­tet ein Straf­ver­fah­ren wegen des zu unter­stel­len­den Dro­gen­be­sit­zes und ein Buß­geld­ver­fah­ren mit Fahr­ver­bot für das Fah­ren unter Drogeneinfluss.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Stadt

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Ver­kehrs­un­fall

Igens­dorf. Am Don­ners­tag­nach­mit­tag waren vier Fahr­zeu­ge auf der Bay­reu­ther Stra­ße von Igens­dorf in Rich­tung Wei­ßen­ohe unter­wegs. Der an erster Stel­le befind­li­che 61-jäh­ri­ge muss­te mit sei­nem BMW ver­kehrs­be­dingt brem­sen. Die bei­den nach­fol­gen­den Fahr­zeug­füh­rer erkann­ten dies recht­zei­tig und brem­sten eben­falls. Ledig­lich die an vier­ter Stel­le fah­ren­de 22-Jäh­ri­ge erkann­te dies zu spät und fuhr mit ihrem Opel unge­bremst auf. Hier­durch wur­den alle Fahr­zeu­ge auf­ein­an­der gescho­ben. Zwei der Unfall­be­tei­lig­ten muss­ten leicht­ver­letzt in Kran­ken­häu­ser gebracht wer­den. Die Fahr­zeu­ge wur­den in Eigen­re­gie vom Unfall­ort ent­fernt. Es ent­stand ein Sach­scha­den von ins­ge­samt 11.500 EUR.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfäl­le

Forch­heim. Zwei Ver­kehrs­teil­neh­mer befuh­ren mit ihren Pkws den Ver­bin­dungs­weg zwi­schen Reuth und Forch­heim, obwohl dies durch Ver­kehrs­zei­chen­re­ge­lung für bei­de unter­sagt ist. Im Kur­ven­be­reich kam ein Ver­kehrs­teil­neh­mer zu weit nach links und stieß mit dem ande­ren ent­ge­gen­kom­men­den Ver­kehrs­teil­neh­mer fron­tal zusam­men. Es ent­stand sein ein Sach­scha­den in Höhe von 15.000,00€. Ver­letzt wur­de niemand.

Unfall­fluch­ten

Eggols­heim, Lkrs. Forch­heim. Es konn­te beob­ach­tet wer­den, wie eine Pkw-Fah­re­rin beim Aus­par­ken einen ande­ren gepark­ten Pkw tou­chier­te. Es ent­stand dabei ein Scha­den in Höhe von 1000,00€. Die Pkw-Fah­re­rin ent­fern­te sich von der Unfallört­lich­keit ohne vor­her ihre Unfall­be­tei­li­gung anzu­zei­gen. Es wur­de ein Straf­ver­fah­ren wegen Unfall­flucht eingeleitet.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Sturz bei Fahrradtour

LICH­TEN­FELS. Am spä­ten Don­ners­tag­nach­mit­tag kam es in der Krap­pen­ro­ther Stra­ße zu einem Fahr­rad­un­fall, bei dem sich ein Urlau­ber aus der Schweiz leicht ver­letzt hat­te. Der 85-jäh­ri­ge Rent­ner stürz­te auf­grund eines Schwä­che­an­falls mit sei­nem Rad und ver­letz­te sich an der rech­ten Hand. Der Rad­fah­rer wur­de zur wei­te­ren Behand­lung durch den Ret­tungs­dienst ins Kli­ni­kum Lich­ten­fels ver­bracht. Ein Sach­scha­den am Fahr­rad ist nicht entstanden.

Auto­spie­gel ange­fah­ren und aus dem Staub gemacht – Zeu­gen gesucht

BAD STAF­FEL­STEIN, LKR. LICH­TEN­FELS. Am Don­ners­tag, zwi­schen 7:50 Uhr und 16.30 Uhr, stell­te eine Frau ihren sil­ber­nen VW Touran ord­nungs­ge­mäß in der Stra­ße „Am Kur­park“ am Fahr­bahn­rand, nähe der dor­ti­gen Reha­kli­nik, ab. Als sie wie­der zurück­kehr­te, muss­te sie fest­stel­len, dass ein Auto ihren lin­ken Außen­spie­gel tou­chiert hat­te. Der Sach­scha­den beläuft sich auf rund 500 Euro. Zeu­gen, die sach­dien­li­che Hin­wei­se zum Ver­ur­sa­cher geben kön­nen, wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei Bad Staf­fel­stein (Tel.-Nr.: 09573/2223–0) in Ver­bin­dung zu setzten.

Alko­hol­ver­bot am Bahnhofsplatz

LICH­TEN­FELS. Am Don­ners­tag­mit­tag konn­ten die Poli­zei­be­am­ten wäh­rend der Strei­fen­fahrt beob­ach­ten, wie zwei Amts­be­kann­te sich am Bahn­hofs­platz nie­der­ge­las­sen hat­ten, um dort Bier zu trin­ken. Gemäß einer Ver­ord­nung der Stadt Lich­ten­fels ist das Nie­der­las­sen zum Alko­hol­kon­sum in die­sem Bereich nicht gestat­tet. Die bei­den Män­ner erhal­ten eine Anzei­ge und ihnen wur­de ein Platz­ver­weis ausgesprochen.

Wild­ka­me­ra und Solar­pa­nel aus Gar­ten gestohlen

WEIS­MEIN, LKR. LICH­TEN­FELS. Am Don­ners­tag stell­te ein 74-Jäh­ri­ger fest, dass aus sei­nem Gar­ten in der Holl­fel­der Stra­ße in Weis­main eine Wild­ka­me­ra sowie ein dazu­ge­hö­ri­ges Solar­pa­nel ent­wen­det wur­den. Der Tat­zeit­raum liegt zwi­schen Frei­tag, dem 10.05.2024 um 02:00 Uhr, und Don­ners­tag, dem 06.06.2024 um 10:30 Uhr. Hin­wei­se zum Täter erbit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0.

E‑Scooter ohne Versicherungsschutz

LICH­TEN­FELS. Wäh­rend einer Strei­fen­fahrt wur­de eine E‑Scooter Fah­re­rin in der Bam­ber­ger Stra­ße einer Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zo­gen. Dabei stell­ten die Beam­ten fest, dass an dem Fahr­zeug das erfor­der­li­che Ver­si­che­rungs­kenn­zei­chen nicht ange­bracht war. Die Ermitt­lun­gen erga­ben, dass für den E‑Scooter kein Ver­si­che­rungs­schutz vor­lag, wes­halb die Fah­re­rin eine ent­spre­chen­de Anzei­ge erhält.

Fahrt unter Drogeneinfluss

LICH­TEN­FELS. Am Don­ners­tag­mor­gen muss­te sich ein 26-jäh­ri­ger Pkw-Fah­rer einer Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zie­hen. Beim Öff­nen des Sei­ten­fen­sters kam den Beam­ten der Poli­zei Lich­ten­fels bereits star­ker Mari­hua­na­ge­ruch ent­ge­gen. Der Fah­rer gab dar­auf­hin an, vor ca. zwei Tagen Mari­hua­na kon­su­miert zu haben. Die Beam­ten ord­ne­ten dar­auf­hin eine Blut­ent­nah­me an. Die Fahrt war für den 26-jäh­ri­gen Fah­rer an Ort und Stel­le been­det. Ihn erwar­tet nun eine Anzei­ge und ein Bußgeld.