Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen – Stadt

Alko­ho­li­siert in Tank­stel­le randaliert

Weil er mit dem Tank­wart in Streit geriet, ran­da­lier­te am gest­ri­gen Abend ein 29-jäh­ri­ger Erlan­ger in einer Tankstelle.

Kurz vor 19:00 Uhr begab sich der offen­sicht­lich bereits deut­lich alko­ho­li­sier­te Mann in eine Tank­stel­le in der Bun­sen­stra­ße, um auf sei­ne Art nach­zu­tan­ken und wei­te­ren Schnaps zu kau­fen. Hier­bei geriet er in Streit mit dem dort anwe­sen­den Ange­stell­ten und ging die­sen zunächst ver­bal an. Im wei­te­ren Ver­lauf riss er schließ­lich zwei Glas­schei­ben der Ver­kaufs­aus­la­ge aus der Ver­an­ke­rung und beschä­dig­te die­se hierdurch.

Auch gegen­über den hin­zu­ge­ru­fe­nen Poli­zei­be­am­ten der PI Erlan­gen-Stadt zeig­te sich der Mann zunächst aggres­siv und muss­te des­halb schließ­lich gefes­selt wer­den. Zur Klä­rung sei­ner Iden­ti­tät wur­de er zur Dienst­stel­le gebracht, hier beru­hig­te sich der Mann auch all­mäh­lich und konn­te schließ­lich in die Obhut eines Ver­wand­ten über­ge­ben werden.

Es ent­stand ein Sach­scha­den von ca. 200 Euro, ein Ermitt­lungs­ver­fah­ren wegen Sach­be­schä­di­gung wur­de eingeleitet.

Beim Abbie­gen Fuß­gän­ge­rin übersehen

Am gest­ri­gen Nach­mit­tag über­sah ein Pkw-Fah­rer beim Abbie­gen eine Fuß­gän­ge­rin, die sich hier­durch Ver­let­zun­gen zuzog.

Um 15:45 Uhr bog der 70-jäh­ri­ge Fahr­zeug­füh­rer vom Weich­sel­gar­ten nach rechts ins Wet­ter­kreuz ab. Hier­bei über­sah er eine 58-jäh­ri­ge Frau, die gera­de zu Fuß die Fahr­bahn über­que­ren woll­te. Durch den Zusam­men­prall zog sich die Dame Ver­let­zun­gen zu und wur­de durch den Ret­tungs­dienst mit Ver­dacht auf eine Arm­frak­tur in die Kli­nik verbracht.

Am Pkw ent­stand ein Scha­den von ca. 1.000 Euro, gegen den Unfall­ver­ur­sa­cher wird nun wegen fahr­läs­si­ger Kör­per­ver­let­zung ermittelt.

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Fahr­zeug beschä­digt und geflüchtet

Möh­ren­dorf – Am 06.06.2024 zwi­schen 10:00 und 11:00 Uhr fuhr eine bis­lang unbe­kann­te Per­son einen sil­ber­nen VW Pas­sat an des­sen Heck­stoß­stan­ge an und flüch­te­te. Der VW Pas­sat park­te, ent­ge­gen­ge­setzt zur Fahrt­rich­tung, am rech­ten Fahr­bahn­rand in der Stor­chen­stra­ße. Am Fahr­zeug des Geschä­dig­ten ent­stand ein nicht ganz uner­heb­li­cher Sach­scha­den. Wer sach­dien­li­che Hin­wei­se zum Unfall­her­gang lie­fern kann, wird gebe­ten, sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land unter 09131/98842–0 zu melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

Am 06.06.2024, gegen 19.00 Uhr, wur­de die Schei­de der Tür des Volks­hoch­schul­ge­bäu­de in Her­zo­gen­au­rach, Bad­gas­se 4, von zunächst unbe­kann­ten Tätern beschä­digt. Im Zuge der ein­ge­lei­te­ten Sofort­fahn­dung konn­ten zwei 15jährige Mäd­chen als Tat­ver­däch­ti­ge fest­ge­stellt wer­den. Im Rah­men der Befra­gun­gen räum­te eine der bei­den tat­ver­däch­ti­gen Mäd­chen die Tat ein. Nach Abschluss der poli­zei­li­chen Erst­maß­nah­men wur­de die Beschul­dig­te den Eltern über­ge­ben. Der ange­rich­te­te Sach­scha­den beträgt rund 400 €.

Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt a.d. Aisch

Motor­rad gegen Lkw

Ein Unfall in Zent­be­ch­ho­fen, bei dem ein Motor­rad­fah­rer und ein Lkw am Don­ners­tag­abend kurz vor acht Uhr im Begeg­nungs­ver­kehr zusam­men­stie­ßen, ver­ur­sach­te bei dem Krad­fah­rer und sei­ner Sozia wegen leich­ter Ver­let­zun­gen einen Trans­port ins Kran­ken­haus und Total­scha­den an dem Bike. Bei­de Ver­kehrs­teil­neh­mer hiel­ten sich nicht aus­rei­chend an das Rechts­fahr­ge­bot und kol­li­dier­ten des­halb vom Krad­fah­rer aus gese­hen nach einer Rechts­kur­ve Rich­tung Greuth. Der Lkw-Fah­rer brach­te sein Gefährt sogar noch zum Ste­hen vor dem Zusam­men­stoß, dem Motor­rad­fah­rer gelang dies aber nicht. Der Gesamt­scha­den in Höhe von 15000 Euro ent­stand zu acht­zig Pro­zent am Motor­rad, wie die Poli­zei­be­am­ten schätzten.