Das jähr­li­che Büche­rei­fest mit einem gro­ßen Bücher­floh­markt steht vor der Tür und ver­spricht ein bun­tes Pro­gramm für alle Alters­grup­pen! Am 22. Juni 2024 lädt die Stadt­bü­che­rei von 13.00 bis 18.00 Uhr zum Mit­ma­chen und Ent­decken ins Kul­tur­Som­mer­Quar­tier des Kul­tur­am­tes in der Käs­rö­the 4 in Forch­heim ein.

Pla­kat Büche­rei­fest (PDF, 333 KB)

Ein beson­de­res High­light ist heu­er die Lesung der renom­mier­ten Kin­der­buch­au­to­rin Anja Janot­ta, die um 14.30 Uhr die Geschich­te „Fan­ny und der fast per­fek­te Fee“ prä­sen­tie­ren wird – eine char­man­te Erzäh­lung über Freund­schaft, Mut und Selbstbewusstsein!

Für Lite­ra­tur­lieb­ha­ber bie­tet sich von 16.00 bis 18.00 Uhr die Mög­lich­keit, haut­nah einen Live-Pod­cast von „Eisen­bart und Mei­sen­draht“ zu erle­ben. Das lite­ra­ri­sche Ver­mitt­lungs­ma­ga­zin greift monat­lich neue The­men auf und prä­sen­tiert sie in unter­halt­sa­mer Form. Die Sen­dung wird auf­ge­zeich­net und am 23.6.24 auf dem Radio­sen­der „Radio Z“ gesendet.

Der tra­di­tio­nel­le Bücher­floh­markt lockt Lese­hung­ri­ge mit gün­sti­gen Prei­sen für eine viel­fäl­ti­ge Aus­wahl an Kin­der­bü­chern, Roma­nen, Sach­bü­chern, Hör­bü­chern, DVDs und mehr. Bereits ab 50 Cent kön­nen lite­ra­ri­sche Schät­ze erwor­ben werden.

Die „AG Lese­spaß Gene­ra­tio­nen­TREFFS Forch­heim“ wird im Kami­shi­bai-Vor­le­se­thea­ter den jüng­sten Besucher*innen um 13:30 Uhr und 15:45 Uhr aus­ge­wähl­te Geschich­ten vor­le­sen. Kin­der und Erwach­se­ne kön­nen sich zudem krea­tiv an der Upcy­cling- bzw. Bastel­sta­ti­on betä­ti­gen und am Kami­shi­bai-Vor­le­se­thea­ter teil­neh­men. Nicht zuletzt lädt der Stand des „BUND Natur­schutz Forch­heim“ dazu ein, bun­te Insek­ten-Nist­hil­fen zu bau­en. Dar­über hin­aus erwar­ten die Gäste span­nen­de Out­door-Spie­le, die für Abwechs­lung und Spaß sorgen.

Neben dem lite­ra­ri­schen Ange­bot ist auch für das leib­li­che Wohl gesorgt: Selbst gebacke­ne Kuchen, Snacks, Kaf­fee und Erfri­schungs­ge­trän­ke ste­hen bereit.

Lesung von Kin­der­buch­au­to­rin Anja Janot­ta: „Fan­ny und der fast per­fek­te Fee“

14.30 Uhr, Kul­tur­Som­mer­Quar­tier in der Käs­rö­the 4 in Forchheim

Feen­staub ist nur ein Gag aus der Mar­ke­ting­ab­tei­lung, klärt Jero­me sei­ne klei­ne Freun­din Fan­ny auf. Der ist sei­nes Zei­chens eine männ­li­che Fee zur Aus­bil­dung. Mit Rock­star-Allü­ren und unend­li­chem Appe­tit auf Scho­ko-Crè­me, aber lei­der mit wenig Kennt­nis in magi­schem Hand­werk. Und der soll dafür sor­gen, dass Kim ein Freund von Fan­ny wird? Na Mahlzeit!

Eine Fee muss nied­lich sein, zer­brech­lich und rosa ange­zo­gen? Und vor allem weib­lich? Falsch gedacht! Wir lesen hard­rocker­stark mit Tat­too-Strümp­fen, reden über Kli­schees in Kin­der­bü­chern und den­ken uns neue Mär­chen­hel­den aus: Die sie­ben Zwer­gin­nen zum Bei­spiel oder doch lie­ber ein Troll beim Synchronschwimmen?

Kul­tur­Som­mer­Quar­tier der Stadt Forchheim

Das Kul­tur­Som­mer­Quar­tier ist eine Open-Air-Spiel­stät­te am Königs­bad Forch­heim. Mitt­ler­wei­le schreibt das Kul­tur­Som­mer­Quar­tier in Forch­heim die vier­te Sai­son! Offi­zi­ell eröff­net wird das Kul­tur­Som­mer­Quar­tier Heu­er am 31. Mai 2024 mit der Ver­nis­sa­ge zur Jah­res­aus­stel­lung vom Foto­Forum­Forch­heim. Es läuft mit vie­len Ange­bo­ten bis 31. August.

Das wei­te­re Pro­gramm ist zu fin­den auf der städ­ti­schen Web­site unter www​.forch​heim​.de/​k​u​n​s​t​-​u​n​d​-​k​u​l​t​u​r​-​g​e​n​i​e​s​s​e​n​/​k​u​l​t​u​r​s​o​m​m​e​r​q​u​a​r​t​i​er/. 2021 hat­te das Kul­tur­amt der Stadt Forch­heim das Pro­jekt gegrün­det und schuf damit trotz der damals gel­ten­den Coro­na-Maß­nah­men ein neu­es kul­tu­rel­les Ange­bot. Mitt­ler­wei­le gilt das gro­ße, stim­mungs­vol­le Open­air-Event als eta­blier­ter Spiel­ort sowohl bei Kulturakteur*innen als auch beim Publikum.

Kul­tur­bür­ger­mei­ste­rin Dr. Annet­te Prech­tel zeigt sich zufrie­den mit der “genia­len Erfin­dung, die wir stets wei­ter­ent­wickeln!” Mit ver­bes­ser­ter Büh­ne, wit­te­rungs­ge­schütz­ten Plät­zen fürs Publi­kum und hoch­ka­rä­ti­gen Ensem­bles sowohl aus der Lokalsze­ne als auch aus über­re­gio­na­len Ange­bo­ten hat das städ­ti­sche Kul­tur­amt das Kul­tur­Som­mer­Quar­tier optimiert.

Auf dem Are­al prä­sen­tiert sich die loka­le Kul­tur­sze­ne und lockt mit Kon­zer­ten und Live-Events ins Königs­bad. Über­re­gio­na­le Künstler*innen ergän­zen das Pro­gramm. Das Kul­tur­amt koor­di­niert die Ver­an­stal­tun­gen und bie­tet den ande­ren Ver­an­stal­tern durch die Bereit­stel­lung von Dienst­lei­stun­gen und Ver­an­stal­tungs­in­fra­struk­tur einen rei­bungs­lo­sen Ablauf am Ver­an­stal­tungs­tag. Bis in den Sep­tem­ber hin­ein kann das Publi­kum aus einer

abwechs­lungs­rei­chen Palet­te von Musik, Lesun­gen und Festen wählen.

Wei­te­res Pro­gramm auf der Website

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zum Pro­gramm des Kul­tur­Som­mer­Quar­tiers 2024 fin­den Sie unter www​.forch​heim​.de/​s​o​m​m​e​r​q​u​a​r​t​ier oder in den Pro­gramm­fly­ern, die im Stadt­ge­biet (u.a. bei der Tou­rist­info Forch­heim) zu fin­den sind.