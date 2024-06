Das Hil­fe­lei­stungs­kom­man­do ist gestern Mor­gen pünkt­lich mit 124 Ein­satz­kräf­ten und 27 Fahr­zeu­gen gestar­tet. In der Nacht davor hat sich eine Ände­rung des Ein­satz­or­tes erge­ben: Ziel ist nicht wie ursprüng­lich geplant nach Ober­bay­ern (Bereit­stel­lungs­raum Rei­cherts­ho­fen), son­dern Günz­burg (Schwa­ben). Dort geht es in den Bereit­stel­lungs­raum Lego­land. Hin­ter­grund ist der dor­ti­ge, drin­gen­de­re Bedarf an Ölwehr, da nach aktu­el­lem Kennt­nis­stand dort noch ca. 400 bis 500 Ein­satz­stel­len für die Ölwehr zu bear­bei­ten sind. Die Lage im Raum Man­ching / Rei­cherts­ho­fen stellt sich dem­ge­gen­über weni­ger drin­gend dar.

Die Feu­er­weh­ren aus Land­kreis und Stadt Bam­berg wer­den bei der Bekämp­fung der Fol­gen des Hoch­was­sers im Süden Bay­erns hel­fen. Unter der Feder­füh­rung von Kreis­brand­rat Tho­mas Ren­ner wur­de seit Diens­tag ein Kon­tin­gent aus 110 Per­so­nen und 27 Fahr­zeu­gen aus den Feu­er­weh­ren von Land­kreis und Stadt Bam­berg zusam­men­ge­stellt. Die­ses wird in Abstim­mung der Regie­rung von Ober­fran­ken mit Behör­den vor Ort in Rei­cherts­ho­fen ein­ge­setzt. Zen­tra­le Auf­ga­be wird die Ölscha­dens­be­kämp­fung sein.

Land­rat Johann Kalb und Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Star­ke haben das gemein­sa­me Kon­tin­gent am Don­ners­tag, 6. Juni, an der stän­di­gen Wache in Bam­berg in Marsch gesetzt. „Wir füh­len mit den Men­schen, die vom Hoch­was­ser schwer getrof­fen wur­den, zumal die hef­ti­gen Regen­fäl­le am Wochen­en­de auch unse­re Regi­on hät­ten heim­su­chen kön­nen“, erklä­ren Kalb und Star­ke gemein­sam. „Unser Dank gilt schon jetzt den vie­len frei­wil­li­gen Hel­fern aus dem Raum Bam­berg, die hier sehr wert­vol­le Unter­stüt­zung lei­sten. Wir wün­schen ihnen einen guten und vor allem unfall­frei­en Ver­lauf des Einsatzes.“