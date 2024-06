Ab 9. Juni sind erst­mals direk­te Regio­nal­zü­ge zwi­schen Nürn­berg und Erfurt über die Schnell­fahr­strecke unter­wegs. Im Auf­trag der BEG und des Frei­staats Thü­rin­gen setzt DB Regio auf der neu­en Linie RE 29 Neu­fahr­zeu­ge ein. Die Sechs­tei­ler vom Typ Desi­ro HC des Her­stel­lers Sie­mens sind bis zu 190 km/​h schnell und wur­den spe­zi­ell für den Ver­kehr auf der Schnell­fahr­strecke aus­ge­rü­stet. Sie ver­fü­gen über das euro­päi­sche Siche­rungs­sy­stem ETCS und hal­ten dem hohen Druck stand, wenn sich Züge auf der Schnell­fahr­strecke im Tun­nel begeg­nen. Für die Fahrt zwi­schen Nürn­berg und Erfurt benö­tigt der Regio­nal­ex­press weni­ger als zwei Stun­den, mit sie­ben Zwi­schen­hal­ten. Die neu­en Züge zwi­schen Nürn­berg und Erfurt sind fünf­mal pro Tag unter­wegs. Zusam­men mit den par­al­lel ver­keh­ren­den ICE ist so unge­fähr alle zwei Stun­den ein Direkt­zug zwi­schen Coburg und der thü­rin­gi­schen Lan­des­haupt­stadt unterwegs.

In Coburg ist der RE 29 in den Kno­ten zur hal­ben Stun­de ein­ge­bun­den, mit opti­ma­len Anschlüs­sen aus bezie­hungs­wei­se in Rich­tung Lich­ten­fels, Bad Rodach und Son­ne­berg. So pro­fi­tiert der gesam­te Raum Coburg vom neu­en Ange­bot. In den Stun­den, in denen der RE 29 Erfurt – Coburg – Nürn­berg nicht ver­kehrt, fährt der RE 19 Son­ne­berg – Coburg – Nürn­berg, auf dem eben­falls die neu­en sechs­tei­li­gen Desi­ro HC ein­ge­setzt wer­den. Zwi­schen Coburg, Bam­berg und Nürn­berg ergän­zen sich RE 19 und RE 29 zu einem neu­en täg­li­chen Stun­den­takt über die Schnell­fahr­strecke. Mit den sechs­tei­li­gen Desi­ro HC ist die neue Fahr­zeug­flot­te des Net­zes Fran­ken-Süd­thü­rin­gen voll­stän­dig. Sie lösen die über­gangs­wei­se ein­ge­setz­ten lok­be­spann­ten Dop­pel­stock­zü­ge und Trieb­zü­ge vom Typ Talent 2 ab.