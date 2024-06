Koope­ra­ti­on von sie­ben Gas­netz­be­trei­bern in Süd­thü­rin­gen und Nordbayern

Zur Dekar­bo­ni­sie­rung vor allem der Glas­in­du­strie am Renn­steig hat­ten die Wirt­schafts­mi­ni­ster von Bay­ern und Thü­rin­gen, Hubert Aiwan­ger und Wolf­gang Tie­fen­see, im ver­gan­ge­nen Jahr den Start­schuss für eine län­der­über­grei­fen­de Modell­re­gi­on gege­ben. Zu den in einem Impuls­pa­pier defi­nier­ten Hand­lungs­fel­dern gehört auch die Umstel­lung von Erd­gas auf Was­ser­stoff. In dem Papier heißt es unter ande­rem, es sei zu prü­fen, „inwie­weit die Gas­netz­be­trei­ber der Glas­in­du­strie am Renn­steig einen Anschluss an das natio­na­le Was­ser­stoff­netz ermög­li­chen (…) kön­nen“. Dar­über hin­aus besteht auch bei vie­len ener­gie­in­ten­si­ven Betrie­ben im Raum Nord­west­ober­fran­ken gro­ßes Inter­es­se an einer sol­chen Anbindung.

Genau die­ser Auf­ga­be neh­men sich die sie­ben Gas­netz­be­trei­ber der Regi­on – Bay­ern­werk Netz GmbH, Fern­gas Netz­ge­sell­schaft mbH (Sitz in Schwaig bei Nürn­berg), Licht- und Kraft­wer­ke Son­ne­berg GmbH, Stadt­wer­ke Lich­ten­fels, Stadt­wer­ke Neu­stadt GmbH, SÜC Ener­gie und H2O GmbH (Coburg) und die TEN Thü­rin­ger Ener­gie­net­ze GmbH & Co. KG – an.

Mit den Plä­nen für das Was­ser­stoff-Kern­netz wur­den auf Ebe­ne der über­re­gio­na­len Trans­port­lei­tun­gen die Wei­chen für die „Was­ser­stoff-Auto­bah­nen“ in Deutsch­land gestellt. Nach den aktu­el­len Pla­nun­gen sind die Unter­neh­men in der Renn­steig­re­gi­on weit ent­fernt von die­sem Kern­netz. Daher sei es im näch­sten Schritt erfor­der­lich, um im Bil­de zu blei­ben, „Bundes‑, Land- und Kreis­stra­ßen“ zu pla­nen, um Unter­neh­men und Kun­den in der Flä­che an das Was­ser­stoff­netz anzu­bin­den. Um dies zu gewähr­lei­sten, koope­rie­ren die Betrei­ber von Erd­gas­ver­teil­net­zen in Süd­thü­rin­gen und Nord­bay­ern mit dem vor­ge­la­ger­ten Gas­trans­port­netz­be­trei­ber, der Fern­gas Netz­ge­sell­schaft. Die Unter­neh­men ver­sor­gen in der Regi­on rund 200 Indu­strie- und Gewer­be­be­trie­be sowie knapp 100 Gemein­den mit Gas.

Die Koope­ra­ti­ons­part­ner sam­meln alle rele­van­ten Daten und ermit­teln den erwar­te­ten Bedarf an Was­ser­stoff im jewei­li­gen Netz­ge­biet, um wei­te­re Schrit­te in der Ent­wick­lung des Was­ser­stoff­net­zes in die Flä­che zu gehen. Die Netz­be­trei­ber machen in einer gemein­sa­men Pres­se­mit­tei­lung deut­lich, „dass eine gemein­sa­me, vor­aus­schau­en­de und bedarfs­ge­rech­te Pla­nung uner­läss­lich ist, um eine siche­re, bezahl­ba­re und effi­zi­en­te Trans­for­ma­ti­on der Infra­struk­tur gewähr­lei­sten zu kön­nen“. Dazu neh­men die Netz­be­trei­ber auch ihre Kun­den mit ins Boot. Das Bay­ern­werk etwa lud Anfang Febru­ar 2024 zusam­men mit dem HySON Insti­tut für Ange­wand­te Was­ser­stoff­for­schung (Son­ne­berg) zu einem Work­shop für ener­gie­in­ten­si­ve Gas­groß­kun­den ein, die gro­ßes Inter­es­se an einer Was­ser­stoff­an­bin­dung bekundeten.

Das von den Fern­lei­tungs­netz­be­trei­bern vor­ge­stell­te Was­ser­stoff-Kern­netz soll nach jet­zi­gem Stand bis zur Som­mer­pau­se 2024 von der Bun­des­netz­agen­tur geneh­migt wer­den, wodurch einem zügi­gen Start der Akti­vi­tä­ten nichts mehr im Weg ste­hen wür­de. Näch­ste Stu­fe ist ein inte­grier­ter Netz­ent­wick­lungs­plan (NEP) Gas und Was­ser­stoff, der erst­mals im Jahr 2025 bei der Bun­des­netz­agen­tur ein­ge­reicht wer­den soll. Dar­in soll der Aus­bau des Was­ser­stoff­net­zes in die Flä­che für die Jah­re 2025 bis 2035 geplant wer­den. Die Betrei­ber der Erd­gas­net­ze in Süd­thü­rin­gen und Nord­bay­ern sehen hier die Chan­ce, kon­kret jene Bedar­fe aus der Regi­on auf­zu­zei­gen, die im Kern­netz nicht berück­sich­tig wer­den. Ziel ist letzt­lich die Pla­nung von einem oder meh­re­ren Bezugs­punk­ten für Was­ser­stoff in der Renn­steig­re­gi­on einzubringen.

„Mit unse­rer Koope­ra­ti­on bün­deln wir Know-how und Kräf­te, um früh­zei­tig dafür Sor­ge zu tra­gen, dass die Renn­steig­re­gi­on im gebo­te­nen Maße mit Was­ser­stoff ver­sorgt wer­den kann. Vor­aus­set­zung dafür ist, dass Was­ser­stoff und ande­re grü­ne Gase in aus­rei­chen­der Men­ge und zu wett­be­werbs­fä­hi­gen Prei­sen am Markt ver­füg­bar sind, um eine nach­hal­ti­ge und kosten­ef­fi­zi­en­te Ener­gie­ver­sor­gung zu gewähr­lei­sten“, heiß es wei­ter in der Pres­se­mit­tei­lung. Erste För­der­maß­nah­men wur­den bereits auf euro­päi­scher, natio­na­ler sowie regio­na­ler Ebe­ne ange­sto­ßen. Die Ver­teil­netz­be­trei­ber mach­ten früh­zei­tig und damit vor­aus­schau­end ihre Hausaufgaben.