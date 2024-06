Die Beh­rin­gers­müh­ler Stra­ße im Bereich der Ein­mün­dung zur August­Sieg­hardt-Stra­ße (St 2185) in Göß­wein­stein wird wegen Stra­ßen­bau­ar­bei­ten im Zeit­raum vom 06.06.2024 bis zur Been­di­gung der Bau­ar­bei­ten, vor­aus­sicht­lich bis 20.12.2024, für den Durch­gangs­ver­kehr voll­stän­dig gesperrt. Die August-Sieg­hardt-Stra­ße (St 2185) in Göß­wein­stein wird im glei­chen Zeit­raum halb­sei­tig gesperrt.

Die Umlei­tung ver­läuft über die Sachsenmühle.

Bus­li­ni­en 222, 226, 229, 234 und 389 Die Bus­li­ni­en 222, 226, 229, 234 und 389 kön­nen wegen die­ser Maß­nah­men die Hal­te­stel­le Frei­bad nicht bedienen.

Für die Bus­li­ni­en 222, 226, 229 und 234 dient als Ersatz­hal­te­stel­le die Hal­te­stel­le Gast­hof Zur Post, für die Bus­li­nie 389 dient als Ersatz­hal­te­stel­le die Hal­te­stel­le Am Büchen­stock (nur die Bus­li­nie 389 fährt die regu­lä­re Hal­te­stel­le Am Büchen­stock an).

Die Bus­li­ni­en 222, 226, 234 und 229 kön­nen die Hal­te­stel­le Am Büchen­stock nicht bedie­nen. Für die­se Bus­li­ni­en wird eine Ersatz­hal­te­stel­le in der August­Sieg­hardt-Stra­ße beim Maz­da-Händ­ler Bay­er bei der Que­rungs­hil­fe beid­sei­tig eingerichtet.

Fahr­gä­ste wer­den gebe­ten die Hin­wei­se an den Hal­te­stel­len zu beachten.