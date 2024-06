Die Bay­reuth Mar­ke­ting & Tou­ris­mus GmbH prä­sen­tiert stolz ihr neue­stes digi­ta­les High­light: Ab sofort kön­nen Besu­cher der Web­site einen beein­drucken­den vir­tu­el­len 360°-Rundgang durch Bay­reuth und sei­ne zahl­rei­chen Sehens­wür­dig­kei­ten genie­ßen. Die­se inno­va­ti­ve Funk­ti­on ermög­licht es, die Stadt in all ihrer Pracht zu erkun­den – und das bereits vor der Rei­se und bequem von zu Hau­se aus.

Der vir­tu­el­le Rund­gang führt durch die histo­ri­sche Innen­stadt, vor­bei an präch­ti­gen Bau­wer­ken wie dem Mark­gräf­li­chen Opern­haus, dem Neu­en Schloss oder dem Richard Wag­ner Muse­um. An über 30 Stand­or­ten, wel­che über das Stadt­ge­biet ver­teilt sind, kön­nen Nut­zer in die vir­tu­el­le Welt ein­tau­chen. Dar­über hin­aus las­sen sich sogar eini­ge der Top-Sehens­wür­dig­kei­ten als 3D-Model­le von allen Sei­ten aus betrachten.

Für ein noch inten­si­ve­res Erleb­nis ist die VR-Funk­ti­on ein beson­de­res High­light. Wer bereits eine VR-Bril­le besitzt, kann Bay­reuth sogar in vir­tu­el­ler Rea­li­tät erle­ben. Die 360°-Panoramen und inter­ak­ti­ven Fea­tures machen den Stadt­rund­gang zu einem inten­si­ven Aben­teu­er, bei dem man sich fühlt, als wür­de man direkt vor Ort sein. Durch ein­fa­che Steue­rung und rea­li­täts­na­he Dar­stel­lun­gen wird der vir­tu­el­le Rund­gang zu einem beson­de­ren Erleb­nis für alle, die Bay­reuth ent­decken oder wie­der erle­ben möchten.

Der vir­tu­el­le 360° Rund­gang ist ab sofort auf www​.bay​reuth​-tou​ris​mus​.de/​b​a​y​r​e​u​t​h​-​360 verfügbar.