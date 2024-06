Am kom­men­den Sams­tag den 08.06.2024 fin­den In Erfurt die Deut­schen Kara­te Mei­ster­schaf­ten des DKV statt. Das 1.Shotokan Kara­te Zen­trum ist mit gleich vier Kämp­fern dabei. Das gab es so schon ganz lan­ge nicht mehr. Ins­be­son­de­re die drei Star­ter in der Kate­go­rie Kata mit Juli­na Michel, Emma Kai­ser und Leon Zenk stel­len inso­fern eine Beson­der­heit dar, als sich ein der­art gro­ßes Star­ter­feld der Forch­hei­mer Kara­te­kas schon seit vie­len Jah­ren nicht mehr für Deut­sche Mei­ster­schaf­ten qua­li­fi­ziert hatte.

Das Quar­tett ver­voll­stän­digt Livia Lowry in der Kate­go­rie Kum­ite, wobei Livia schon seit län­ge­rem auf die­sem hohen Lei­stungs­ni­veau unter­wegs ist und schon des Öfte­ren bei Deut­schen Mei­ster­schaf­ten am Start war. Für die Kata Ath­le­ten ist es der erste Start bei einer natio­na­len Mei­ster­schaft und die Drei wur­den von den Trai­nern Char­lie Git­tel­bau­er und David Ter­beck auf die­sen Sai­son­hö­he­punkt vor­be­rei­tet. Livia wird seit Jah­ren schon von Sil­via Schna­bel trai­niert und wur­de nun auch von ihr für die­sen wich­tig­sten Kampf des Jah­res vorbereitet.