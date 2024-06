Que­e­re Lesung zum CSD mit Kri­stin Höl­ler und Cécil Joy­ce Röski

10. Juni 2024, 19 Uhr

nana thea­ter im Club Kaul­berg, Unte­rer Kaul­berg 36, 96049 Bamberg

Der Chri­sto­pher Street Day Bam­berg e. V. ver­an­stal­tet in Koope­ra­ti­on mit der Neue­ren deut­schen Lite­ra­tur­wis­sen­schaft der Otto-Fried­rich-Uni­ver­si­tät Bam­berg am Mon­tag, 10. Juni 2024, um 19 Uhr eine que­e­re Lesung aus Anlass des CSD im nana thea­ter im Club Kaul­berg. Dazu sind Kri­stin Höl­ler und Cécil Joy­ce Röski ein­ge­la­den. Höl­lers zwei­ter Roman “Leu­te von frü­her” erzählt eine les­bi­sche Lie­bes­ge­schich­te vor der Kulis­se einer durch den Kli­ma­wan­del bedroh­ten nord­frie­si­schen Insel­land­schaft. Röskis Debüt­ro­man “Pous­si” ist ein Roman über eine jun­ge Pro­sti­tu­ier­te, die dem Bor­dell end­lich ent­kom­men will, in dem sie auf­ge­wach­sen ist und arbei­tet. Höl­ler und Röski wer­den aus ihren quee­ren Roman- und Sach­tex­ten lesen. Anschlie­ßend folgt eine Podi­ums­dis­kus­si­on im Aus­tausch mit dem Publi­kum über Que­er-Sein im Lite­ra­tur­be­trieb, que­e­re The­men in der Lite­ra­tur und que­e­re Sex­ar­beit. Die Ver­an­stal­tung ist für alle inter­es­sier­ten Per­so­nen kosten­frei. Unter­stützt wird die Lesung an der Uni­ver­si­tät Bam­berg durch die Neue­re deut­sche Lite­ra­tur­wis­sen­schaft, den Uni­ver­si­täts­bund, die Vize­prä­si­den­tin für Diver­si­tät und Inter­na­tio­na­les sowie durch die Gleich­stel­lungs­be­auf­trag­ten in der Wis­sen­schaft der Uni­ver­si­tät und der Fakul­tä­ten Gei­stes- und Kul­tur­wis­sen­schaf­ten und Sozi­al- und Wirtschaftswissenschaften.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen unter: https://​www​.uni​-bam​berg​.de/​g​e​r​m​-​l​i​t​v​e​r​m​i​t​t​/​a​k​t​u​e​l​l​e​s​-​n​e​w​s​a​r​c​h​i​v​/​a​r​t​i​k​e​l​/​q​u​e​e​r​e​-​l​e​s​u​n​g​-​z​u​m​-​c​sd/

Film­rei­he: Reli­gi­on und Politik

ab 12. Juni, immer um 18 Uhr

Licht­spiel Kino, Unte­re König­stra­ße 34, 96052 Bamberg

„Reli­gi­on und Poli­tik“ – so lau­tet die Film­rei­he, die aktu­ell und noch bis Anfang Dezem­ber im Licht­spiel­ki­no statt­fin­det. Der näch­ste Film in der Rei­he wird am Mitt­woch, 12. Juni 2024, um 18 Uhr gezeigt. Für „Das Neue Evan­ge­li­um“ kehrt Regis­seur Milo Rau in der süd­ita­lie­ni­schen Stadt Mate­ra zu den Ursprün­gen des Evan­ge­li­ums zurück und insze­niert es als Pas­si­ons­spiel einer Gesell­schaft, die geprägt ist von Unrecht und Ungleich­heit. Im Anschluss an den Film ist Prof. Dr. Ful­vio Fer­ra­rio, Pro­fes­sor für Syste­ma­ti­sche Theo­lo­gie an der Wal­dens­er­fa­kul­tät Rom, als Gesprächs­gast vor Ort. Die Film­rei­he „Reli­gi­on und Poli­tik“ wird kon­fes­sio­nell-koope­ra­tiv orga­ni­siert vom Lehr­stuhl für Theo­lo­gi­sche Ethik und dem Lehr­stuhl für Syste­ma­ti­sche Theo­lo­gie der Uni­ver­si­tät Bam­berg. Sie fin­det statt im Rah­men des Pro­jekts „Eine Uni – Ein Buch“. Der Stif­ter­ver­band und die Klaus Tschi­ra Stif­tung haben in Koope­ra­ti­on mit dem ZEIT Ver­lag zum sieb­ten Mal das Pro­gramm „Eine Uni – Ein Buch“ aus­ge­schrie­ben. Die Idee: Mög­lichst vie­le Mit­glie­der einer Hoch­schu­le tau­schen sich gemein­sam mit der Zivil­ge­sell­schaft über ein selbst gewähl­tes Buch und des­sen The­ma oder Anlie­gen aus. Der Lehr­stuhl für Theo­lo­gi­sche Ethik hat sich stell­ver­tre­tend für die Otto-Fried­rich-Uni­ver­si­tät Bam­berg bewor­ben. Im Zen­trum steht das Buch „Demo­kra­tie braucht Reli­gi­on“ des renom­mier­ten Sozio­lo­gen Prof. Dr. Hart­mut Rosa. Neben „Das Neue Evan­ge­li­um“ wer­den noch sechs wei­te­re Fil­me, dar­un­ter „The Zone of Inte­rest“ oder „Der Exor­zist“, gezeigt. Zu jedem Film gibt es im Anschluss ein Gespräch mit Exper­tin­nen und Exper­ten aus Wis­sen­schaft – zum Bei­spiel Psy­cho­lo­gie, Lite­ra­tur­wis­sen­schaft oder Sla­vi­stik – und Gesell­schaft. Der Ein­tritt zu allen Vor­füh­run­gen ist kosten­frei und wird geför­dert durch das Bun­des­pro­gramm Demo­kra­tie leben!.

Infor­ma­tio­nen zu allen Ter­mi­nen der Film­rei­he und wei­te­ren Ver­an­stal­tun­gen im Rah­men von „Eine Uni – Ein Buch“ sind zu fin­den unter: https://​www​.uni​-bam​berg​.de/​t​h​e​o​e​t​h​i​k​/​1​u​1​b​/​v​e​r​a​n​s​t​a​l​t​u​n​g​en/

Autoren­le­sung mit Gior­gio Fontana

12. Juni 2024, 18 Uhr

96047 Bam­berg, An der Uni­ver­si­tät 7 (U7), Raum U7/01.05

Das „Kaf­ka-Jahr“ 2024 anläss­lich des 100. Todes­tags des berühm­ten Pra­ger Schrift­stel­lers führt auch zu Ver­an­stal­tun­gen in Bam­berg: Der ita­lie­ni­sche Kul­tur­ver­ein mosai­co ita­lia­no e.V. hat in Koope­ra­ti­on mit der Uni­ver­si­tät Bam­berg (Pro­fes­sur für Neue­re deut­sche Lite­ra­tur­wis­sen­schaft und Lite­ra­tur­ver­mitt­lung, Lehr­stuhl für Lite­ra­tur und Medi­en) den Ita­lie­ni­schen Autoren und Jour­na­li­sten Gior­gio Fon­ta­na ein­ge­la­den, sein neu­es Buch „Kaf­ka – Un mon­do di veri­tà“ („Kaf­ka – Eine Welt vol­ler Wahr­heit“) vor­zu­stel­len. In die­sem legt Gior­gio Fon­ta­na den unsterb­li­chen Schrift­stel­ler neu aus: eine lite­ra­ri­sche Unter­su­chung, die alle Lese­rin­nen und Leser in die gefähr­lich­ste aller Fra­gen ein­be­zieht: Was ist Literatur?

Gior­gio Fon­ta­na stammt aus der Lom­bar­dei und lebt in Mai­land. Sechs sei­ner Roma­ne erschie­nen im Ver­lag Sel­le­rio. Davon wur­den „Im Namen der Gerech­tig­keit“ und „Tod eines glück­li­chen Men­schen“ von Karin Krie­ger ins Deut­sche über­setzt (Zsol­nay 2013 und 2015). Für „Tod eines glück­li­chen Men­schen“ erhielt Fon­ta­na 2014 den Pre­mio Cam­piel­lo und für „Pri­ma di noi“ (2020) den Pre­mio Mond­el­lo, den Pre­mio Sal­ga­ri, den Pre­mio Bagut­ta und den Pre­mio Cor­ra­do Alva­ro-Libe­ro Bigia­ret­ti. Fon­ta­na ist außer­dem Dreh­buch­au­tor für Topo­li­no, schreibt für ver­schie­de­ne Zei­tun­gen und lehrt krea­ti­ves Schreiben.

Die Ver­an­stal­tung fin­det in ita­lie­ni­scher Spra­che mit kon­se­ku­ti­ver Über­set­zung ins Deut­sche statt. Der Ein­tritt ist frei.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen unter: https://​mosai​co​-ita​lia​no​.de/​e​v​e​n​t​s​/​k​a​f​k​a​-​u​n​-​m​o​n​d​o​-​d​i​-​v​e​r​i​t​a​-​k​a​f​k​a​-​e​i​n​e​-​w​e​l​t​-​d​e​r​-​w​a​h​r​h​e​it/

Nacht­mu­sik

15. Juni 2024, 21 Uhr

AULA der Uni­ver­si­tät Bam­berg, Domi­ni­ka­ner­stra­ße 2a, 96049 Bamberg

Im Som­mer­se­me­ster 2024 setzt das Kam­mer­or­che­ster die Tra­di­ti­on der som­mer­li­chen Nacht­kon­zer­te fort. In der beson­de­ren Aku­stik und Atmo­sphä­re der stim­mungs­voll beleuch­te­ten Aula der Otto-Fried­rich-Uni­ver­si­tät Bam­berg spielt das Kam­mer­or­che­ster am Sams­tag, 15. Juni, ein Pro­gramm, in dem Nacht­stücke – oft­mals als Sere­na­den bezeich­net – nicht feh­len dür­fen. So erklin­gen bei­spiels­wei­se Hein­rich Ignaz Franz von Bibers „Nacht­wäch­ter-Sere­na­de“, Johann Seba­sti­an Bachs Drit­tes „Bran­den­bur­gi­sches Kon­zert“ oder Wolf­gang Ama­de­us Mozarts „Sere­na­ta not­tur­na“. Im August unter­nimmt das Kam­mer­or­che­ster mit die­sem Pro­gramm eine Kon­zert­rei­se nach Rumä­ni­en. Kar­ten für das Kon­zert in Bam­berg gibt es zu 15 Euro, ermä­ßigt 10 Euro, im Vor­ver­kauf auf okticket​.de, beim bvd Kar­ten­ser­vice in der Lan­gen Stra­ße 39 in Bam­berg, am Lehr­stuhl für Musik­päd­ago­gik und Musik­di­dak­tik, An der Webe­rei 5, und an der Abendkasse.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen unter: https://​www​.uni​-bam​berg​.de/​k​o​n​z​e​r​te/

Inter­na­tio­na­le Kon­fe­renz: Ideen­ge­schich­te und Ideen­po­li­tik der Säku­la­ri­sie­rung in der rus­si­schen und sowje­ti­schen Kulturgeschichte

13. bis 15. Juni

96049 Bam­berg, Obe­re Karo­li­nen­stra­ße 8 (OK8), Raum OK8/02.04

Wäh­rend die klas­si­sche Säku­la­ri­sie­rungs­the­se – die Annah­me eines all­ge­mei­nen Rück­zugs der Reli­gi­on in der Neu­zeit – in der ost­eu­ro­päi­schen Geschich­te dif­fe­ren­ziert über­prüft wird, ist der Säku­la­ri­sie­rungs­be­griff in der Sla­vi­stik vage geblie­ben. Die Kon­fe­renz, die zwi­schen 13. und 15. Juni an der Uni­ver­si­tät Bam­berg statt­fin­det, regt einen Trans­fer der Erträ­ge aus der histo­rio­gra­phi­schen Dis­kus­si­on an und nimmt zugleich einen lite­ra­tur-/kul­tur­wis­sen­schaft­li­chen Blick­punkt ein. Sie betrach­tet Säku­la­ri­sie­rung nicht nur ideen­ge­schicht­lich, son­dern auch ideen­po­li­tisch, das heißt als stra­te­gisch ein­ge­setz­tes Dis­kurs­ele­ment und iden­ti­tä­res Nar­ra­ti­vie­rungs­an­ge­bot. Die Wis­sen­schaft­le­rin­nen und Wis­sen­schaft­ler aus Deutsch­land, Öster­reich, Schweiz und Groß­bri­tan­ni­en the­ma­ti­sie­ren bei der Kon­fe­renz grund­le­gen­de Fra­gen nach histo­ri­schen Ent­wick­lungs­pfa­den und mora­li­schen Ori­en­tie­rungs­quel­len der rus­si­schen bezie­hungs­wei­se (post-)sowjetischen Gesell­schaft. Die Prä­mis­se lau­tet hier­bei, dass es in der wesent­lich auch künst­le­risch und lite­ra­risch ver­mit­tel­ten Rede von Säku­la­ri­sie­rung zumeist um nor­ma­ti­ve Fra­gen der (Il-)Legitimität einer geschicht­li­chen Ent­wick­lung und einer gegen­wär­ti­gen Situa­ti­on oder um geschichts­phi­lo­so­phi­sche Kon­struk­tio­nen struk­tu­rel­ler Ana­lo­gien zwi­schen Ver­gan­gen­heit und Gegen­wart geht. Die Kon­fe­renz ist kosten­frei und steht allen inter­es­sier­ten Per­so­nen offen.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen und das detail­lier­te Tagungs­pro­gramm unter: https://​www​.uni​-bam​berg​.de/​s​l​a​v​l​i​t​/​n​e​u​i​g​k​e​i​t​e​n​/​a​r​t​i​k​e​l​/​k​o​n​f​e​r​e​n​z​-​i​d​e​e​n​g​e​s​c​h​i​c​h​t​e​-​u​n​d​-​i​d​e​e​n​p​o​l​i​t​i​k​-​d​e​r​-​s​a​e​k​u​l​a​r​i​s​i​e​r​u​n​g​-​i​n​-​d​e​r​-​r​u​s​s​i​s​c​h​e​n​-​u​n​d​-​s​o​w​j​e​t​i​s​c​h​e​n​-​k​u​l​t​u​r​g​e​s​c​h​i​c​h​te/