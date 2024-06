„Digi­ta­le Lern­wel­ten“: Über 70.000 Euro Bun­des­för­der­mit­tel für die Mach­bar in Lich­ten­fels aus­ge­zahlt Pro­fes­sio­nel­le Struk­tu­ren für den Mach­bar , die Zukunftswerkstatt…

Öffent­li­che För­de­rung für die Zukunfts­werk­statt „Mach­bar“ in Lich­ten­fels

Füh­rung im Wald der Zister­zi­en­ser in Lich­ten­fels

Land­kreis Lich­ten­fels bie­tet Bera­tung für Men­schen mit Behin­de­rung

Rudolf Ruck­de­schel bie­tet im Land­rats­amt Lich­ten­fels am 5. Juni 2024 Sprech­stun­de an „Gibt es För­de­run­gen in punk­to bar­rie­re­frei­er Haus­um­bau? Wie…