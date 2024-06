Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Klein­kraft­rad im Stadt­ge­biet entwendet

COBURG. Unbe­kann­te ent­wen­de­ten zwi­schen Diens­tag und Mitt­woch das Klein­kraft­rad einer 22-Jäh­ri­gen im Cobur­ger Stadtgebiet.

Die Frau hat­te ihr Moped in der Zeit von Diens­tag, 20.30 Uhr, bis Mitt­woch, 19.15 Uhr, in der Leo­pold­stra­ße geparkt und die­ses auch ord­nungs­ge­mäß gesi­chert. Im Tat­zeit­raum ent­wen­de­ten Unbe­kann­te das Moped mit einem Zweit­wert von einem mitt­le­ren drei­stel­li­gen Euro­be­trag. Die Cobur­ger Poli­zi­sten ermit­teln wegen eines beson­ders schwe­ren Fall des Dieb­stahls und bit­ten unter der Tel.-Nr. 09561/645–0 um sach­dien­li­che Zeugenhinweise.

Dro­gen­fahr­ten in Stadt und Land­kreis Coburg

Am Mitt­woch bean­stan­de­ten Cobur­ger Poli­zi­sten zwei Fahr­zeug­füh­rer im Cobur­ger Stadt­ge­biet sowie im Land­kreis. Bei­de stan­den unter dem Ein­fluss von Betäubungsmitteln.

Bei der Kon­trol­le eines 40-Jäh­ri­gen am Mitt­woch­vor­mit­tag in Unter­sie­mau reagier­te ein Dro­gen­schnell­test bei dem BMW-Fah­rer posi­tiv. Im Cobur­ger Stadt­ge­biet kon­trol­lier­ten die Beam­ten am Mitt­woch um 22.15 Uhr einen 18-Jäh­ri­gen, der mit sei­nem E‑Scooter unter­wegs war. Hier räum­te der Fah­rer auch einen vor­he­ri­gen Kon­sum meh­re­rer Joints ein. Die Beam­ten unter­ban­den in bei­den Fäl­len die Wei­ter­fahrt und ord­ne­ten jeweils eine Blut­ent­nah­me in einem Kli­ni­kum an. Gegen die bei­den Fahr­zeug­füh­rer wird wegen einer Ord­nungs­wid­rig­keit nach dem Stra­ßen­ver­kehrs­ge­setz ermittelt.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

PKW beschä­digt

Kro­nach – In der Tat­zeit vom 04.06.2024 auf den 05.06.2024 schlug ein bis­lang unbe­kann­ter Täter die Heck­schei­be eines schwar­zen Audi A4 ein, wel­cher im Bereich der Stöhr­stra­ße, im Innen­hof eines dor­ti­gen Wohn­an­we­sens abge­stellt war. Der ent­stan­de­ne Sach­scha­den beläuft sich auf ca. 500 Euro.

Mit Dro­gen am Steuer

Mark­tro­dach – Die Fah­re­rin eines sil­ber­nen Seat wur­de am ver­gan­ge­nen Mitt­woch, gegen 12.00 Uhr in der Jahn­stra­ße in Unter­ro­dach einer Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zo­gen. Hier­bei erga­ben sich Ver­dachts­mo­men­te, wel­che auf einen Dro­gen­kon­sum schlie­ßen lie­ßen. Die­ser Ver­dacht wur­de im Rah­men eines Dro­gen­te­stes bestä­tigt. Eine Blut­ent­nah­me wur­de ver­an­lasst und die Wei­ter­fahrt war beendet.

Gepark­ten PKW angefahren

Kro­nach – Die Fah­re­rin eines Hyun­dai park­te ihren PKW am ver­gan­ge­nen Diens­tag, in der Zeit von 12.55 Uhr bis 13.05 Uhr auf einem Kun­den­park­platz im Ham­mer­mühl­weg in Kro­nach. Als die Dame wie­der zu ihrem Fahr­zeug zurück­kehr­te, muss­te die­se fest­stel­len, dass ein bis­lang unbe­kann­ter Unfall­ver­ur­sa­cher gegen den Hyun­dai gefah­ren war. Am Auto der Geschä­dig­ten ent­stand ein Scha­den im hin­te­ren rech­ten Bereich. Die Scha­dens­hö­he beläuft sich auf etwa 500 Euro. Wer hat die­sen Vor­fall beobachtet?

Fahr­rad ist weg

Kro­nach – Den Dieb­stahl ihres Fahr­ra­des, eines schwarz/​grün/​weißen MTB der Mar­ke Bulls Wild­tail hat eine Geschä­dig­te aus der Jakob-Degen-Stra­ße in Kro­nach zu bekla­gen. Sel­bi­ges wur­de im Tat­zeit­raum vom 28.05.2024 auf 01.06.2024 von einen bis dato unbe­kann­ten Dieb im Bereich der Hof­ein­fahrt aus einen Car­port ent­wen­det. Der Beu­te­scha­den beläuft sich auf ca. 200 Euro.

Erneu­te Schmierereien

Wil­helms­thal – Wei­te­re Schmie­re­rei­en muss­ten im Orts­teil Lahm fest­ge­stellt wer­den. Im vor­lie­gen­den Fall beschmier­te ein bis­lang unbe­kann­ter Täter im Tat­zeit­raum vom 31.05.2024 auf 01.06.2024 ein Wer­be-/Ver­kaufs­schild, wel­ches sich auf einem Grund­stück im Orts­be­reich befand, mit diver­sen Schrift­zü­gen, sowie mit ver­bo­te­ner Sym­bo­lik. Dem Grund­stücks­eig­ner ist ein Scha­den in Höhe von etwa 50 Euro entstanden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kulmbach

- Fehl­an­zei­ge -