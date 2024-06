Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Fahr­rad­dieb­stäh­le

BAM­BERG. Wäh­rend des Woh­nungs­bran­des am Diens­tag­nach­mit­tag ent­wen­de­ten Unbe­kann­te in der Schild­stra­ße ein dort abge­stell­tes Fahr­rad samt Anhän­ger. Der Eigen­tü­mer ließ das Trek­king­rad samt Kin­der­an­hän­ger im Wert von ca. 1.000 Euro dort gegen ca. 17:35 Uhr unver­sperrt ste­hen. Als er gegen 18:10 Uhr zurück­kam, war es weg.

Zwi­schen Diens­tag­abend und Mitt­woch­mit­tag wur­de aus einem Hin­ter­hof in der Gabels­ber­ger­stra­ße ein Pedelec gestoh­len. Das graue Fahr­rad der Mar­ke Can­non­da­le war dort mit einem Bügel­schloss am Fahr­rad­ab­stell­platz ange­ket­tet. Der Ent­wen­dungs­scha­den beläuft sich auf ins­ge­samt ca. 2.500 Euro.

Täter­hin­wei­se zu bei­den Dieb­stäh­len nimmt die Poli­zei Bam­berg-Stadt unter der Tel.-Nr. 0951/9129–210 entgegen.

Poli­zei sucht Eigen­tü­mer eines Hardtail-Fahrrads

Die Poli­zei Bam­berg-Stadt sucht den Eigen­tü­mer eines Hard­tail-Moun­tain­bikes der Mar­ke Orbea. Das Fahr­rad in der Far­be schwarz/​anthrazit und des Typs Alma hat eine 12-Gang-Schal­tung und Klick-Pedale.

Der Eigen­tü­mer möch­te sich bit­te unter der Tel.-Nr. 0951/9129–210 melden.

E‑Scooter und E‑Bikes brau­chen gül­ti­gen Versicherungsschutz

BAM­BERG. Im Lau­fe des Mitt­wochs wur­den im Stadt­ge­biet vier Per­so­nen kon­trol­liert, die ohne Ver­si­che­rungs­schutz mit ihren Fahr­zeu­gen unter­wegs waren. Zwei E‑S­coo­ter-Fah­rern wur­de die Wei­ter­fahrt unter­bun­den, weil sie noch immer schwar­ze Kenn­zei­chen an ihren Fahr­zeu­gen hat­ten. Die aktu­el­len Ver­si­che­rungs­kenn­zei­chen, haben blaue Schilder.

Außer­dem wur­den zwei Per­so­nen mit E‑Bikes ange­hal­ten. Die ohne Tret­un­ter­stüt­zung fah­ren­den Räder müs­sen eben­falls ein gül­ti­ges Ver­si­che­rungs­kenn­zei­chen besit­zen. Außer­dem ist eine gül­ti­ge Fahr­erlaub­nis Vor­aus­set­zung. Die E‑Bikes wur­den sicher­ge­stellt. Bei­de Per­so­nen müs­sen mit einer Anzei­ge wegen Fah­ren ohne Fahr­erlaub­nis und wegen des Pflicht­ver­si­che­rungs­ge­set­zes rechnen.

Poli­zei stoppt Dro­gen- und Alkoholfahrten

BAM­BERG. Mitt­woch­nacht wur­den im Stadt­ge­biet zwei Män­ner kon­trol­liert. Einer war in der Äuße­ren Löwen­stra­ße mit 0,64 Pro­mil­le auf sei­nem E‑Scooter unter­wegs. Der Zwei­te an der Pfi­ster­brücke. Der 41-Jäh­ri­ge war dort unter Dro­gen­ein­fluss mit sei­nem Fahr­rad unter­wegs. Bei Durch­su­chung wur­den bei ihm meh­re­re Gramm Amphet­amin gefun­den und beschlag­nahmt. Die Wei­ter­fahrt mit ihren Fahr­zeu­gen wur­de Bei­den unterbunden.

Bei der Kon­trol­le eines 15-Jäh­ri­gen am Mitt­woch­abend, eben­falls an der Pfi­ster­brücke, konn­te eine zivi­le Poli­zei­strei­fe wei­ßes Pul­ver auf­fin­den. Es stell­te sich als Ket­amin her­aus, wel­ches beschlag­nahmt wur­de. Ein Dro­gen­test dar­auf, war posi­tiv. Er wur­de sei­nen Eltern übergeben.

Land­kreis Bam­berg / Hirschaid / Poli­zei­prä­si­di­um Oberfranken

Dieb­stahl aus Gast­hof – Zeugenaufruf

HIRSCHAID, LKR. BAM­BERG. Von Mon­tag auf Diens­tag ver­schaff­ten sich Unbe­kann­te Täter Zutritt zu einem Braue­rei-Gast­hof in Hirschaid und stah­len Bar­geld. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg ermit­telt und sucht Zeugen.

Im Zeit­raum von Mon­tag, 15.30 Uhr, bis Diens­tag, 6 Uhr, ver­schaff­ten sich die Die­be Zugang zum Braue­rei-Gast­hof in der Luit­pold­stra­ße, wo sie es offen­bar auf Bar­geld abge­se­hen hat­ten. Sie stah­len einen mitt­le­ren drei­stel­li­gen Bar­geld­be­trag, bevor sie uner­kannt flüch­te­ten. Ins­ge­samt rich­te­ten die Täter einen Sach­scha­den von etwa 5.000 Euro an.

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg ermit­telt und bit­tet Zeu­gen, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129–491 zu melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Land

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Son­sti­ges

Herolds­bach, Lkrs. Forch­heim. In der Haupt­stra­ße 58a kam es im März und April mehr­mals zu Sach­be­schä­di­gun­gen an einem Elek­tro­zaun. Die­ser wur­de an meh­re­ren Stel­len auf­ge­zwickt. Inner­halb des Elek­tro­zauns befin­den sich frei­lau­fen­de Hüh­ner. Wer in die­sem Zusam­men­hang ver­däch­ti­ge Wahr­neh­mun­gen machen konn­te, wird gebe­ten sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim unter Tel. 091191/7090–0 zu melden.

Eggols­heim, Lkrs. Forch­heim. Bei einer Ver­kehrs­kon­trol­le wur­de fest­ge­stellt, dass der Fahr­zeug­füh­rer eines Pkws unter Alko­hol­ein­fluss stand. Ein durch­ge­führ­ter Test ergab einen Wert von 0,82 Pro­mil­le. Gegen den Fahr­zeug­füh­rer wur­de ein Buß­geld­ver­fah­ren ein­ge­lei­tet. Neben einem Buß­geld erwar­tet die­sen auch ein Fahr­ver­bot von einem Monat.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels mit PSt Bad Staffelstein

Stand­rohr beschädigt

Vierzehnheiligen/​BAD STAF­FEL­STEIN. In der Zeit von Diens­tag, 10:00 Uhr bis Mitt­woch, 13:00 Uhr wur­de von einem bis­lang unbe­kann­ten Täter ein Ver­kehrs­zei­chen beschä­digt, wel­ches am „Unte­ren Park­platz“ Vier­zehn­hei­li­gen steht. Der flüch­ti­ge Fahr­zeug­len­ker ent­fern­te sich anschlie­ßend von der Unfall­stel­le, ohne sich um den ent­stan­de­nen Scha­den zu küm­mern. Der Scha­den beläuft sich auf 100 Euro. Zeu­gen der Sach­be­schä­di­gung wer­den gebe­ten, sich unter der Tele­fon­num­mer 09573/22230 mit der Poli­zei­sta­ti­on Bad Staf­fel­stein in Ver­bin­dung zu setzen.

Nach Streit mit Mes­ser bedroht

LICH­TEN­FELS. Am Mitt­woch­nach­mit­tag kam es zu einer Strei­tig­keit zwi­schen einem 56-Jäh­ri­gen und einem 47-jäh­ri­gen Mann am Bahn­hof Lich­ten­fels. Im Lau­fe der ver­ba­len Aus­ein­an­der­set­zung zog der Älte­re der bei­den schließ­lich ein Mes­ser und bedroh­te den Geschä­dig­ten damit. Dank auf­merk­sa­mer Zeu­gen und der dar­auf­fol­gend unver­züg­lich ein­tref­fen­den Strei­fen­be­sat­zun­gen der Poli­zei Lich­ten­fels konn­te der Aggres­sor gestoppt und somit schlim­me­res ver­hin­dert wer­den. Bei einer anschlie­ßend durch­ge­führ­ten Per­so­nen­kon­trol­le stell­ten die Beam­ten schließ­lich das Mes­ser sicher. Ver­letzt wur­de bei dem Vor­fall glück­li­cher­wei­se niemand.

Trek­king­rad gestohlen

Seubelsdorf/​LICHTENFELS. In der Zeit von 28.05., 09:00 Uhr bis 30.05., 19:00 Uhr ent­wen­de­ten bis­lang unbe­kann­te Täter ein Trek­king­rad, wel­ches ange­lehnt an ein Wohn­haus in Seu­bels­dorf, OT Lich­ten­fels, abge­stellt war. Es han­delt sich hier­bei um ein Trek­king­rad der Mar­ke „Cube“. Zeu­gen des Dieb­stahls wer­den gebe­ten, sich unter der Tel.-Nr. 09571/95200 mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels in Ver­bin­dung zu setzen.

Tes­la ange­fah­ren und anschlie­ßend geflüchtet

Ober­main Therme/​BAD STAF­FEL­STEIN. Ein 33-Jäh­ri­ger hat­te sei­nen schwar­zen Tes­la am Diens­tag auf dem Park­platz der Ober­main-Ther­me geparkt. Als er gegen Abend wie­der weg­fah­ren woll­te, muss­te er Beschä­di­gun­gen an der Bei­fah­rer­tür fest­stel­len. Glück­li­cher­wei­se konn­te die Tat durch die zuläs­si­ge Tes­la-Kame­ra auf­ge­zeich­net und der Täter somit ermit­telt wer­den. Die­ser muss sich nun für die Fah­rer­flucht und den Scha­den ver­ant­wor­ten, der sich auf rund 1.000 Euro beläuft.

Geld­beu­tel aus Pkw gestohlen

LICH­TEN­FELS. Ein 58-jäh­ri­ger Mann erstat­te­te Anzei­ge bei der Poli­zei wegen Dieb­stahls aus sei­nem Pkw. Er hat­te die­sen am Diens­tag gegen 20:00 Uhr auf einem Park­strei­fen am Markt­platz geparkt. Am Mitt­woch gegen 07:00 Uhr mor­gens muss­te er fest­stel­len, dass sein kom­plet­tes Fahr­zeug durch­wühlt sowie sei­ne Geld­bör­se inklu­si­ve Bar­geld ent­wen­det wur­de. Sach­dien­li­che Hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels unter der Tel.-Nr. 09571/95200 entgegen.