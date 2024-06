Natio­nal­park-Tag mit Kon­zert Hans Well & Wellb­appn 2.0 und den Jun­gen Senn­fel­dern am Sonn­tag, 16. Juni 2024 in Ebrach im Stei­ger­wald, im Gar­ten des

Hotels Klo­ster­bräu, 12:30 – 19:00 Uhr. Gäste aus Natio­nal­park­re­gio­nen berich­ten über die Erfolgs­ge­schich­te Natio­nal­park. Ein bun­tes Pro­gramm mit Spaß, Musik und Infor­ma­ti­on erwar­tet Sie. Zahl­rei­che Stän­de sind vor Ort, auch für Kin­der ist eini­ges gebo­ten, wie Tier­spu­ren­quiz und Rin­den­schnit­zen. High­light: Kon­zert von Hans Well & Wellb­appn 2.0 – Ein­tritt frei. Vor­mit­tags star­tet eine Rad­tour von Bam­berg nach Ebrach von BUND Natur­schutz Bam­berg und ADFC um 10.00 Uhr vom Park­platz Baben­ber­ger Viertel/​Fuch­sen­wie­se Bam­berg. In Ebrach wird ab 10:00 Uhr eine geführ­te Waldex­kur­si­on vom BUND Natur­schutz gebo­ten, Treff­punkt: Fel­sen­kel­ler­str. 1, 96157 Ebrach, Tel: 0151–51 79 76 73.Der Ver­ein Natio­nal­park Stei­ger­wald, der Freun­des­kreis Natio­nal­park Stei­ger­wald und BUND Natur­schutz Bam­berg laden herz­lich ein! Nähe­re Infos unter: www​.nord​stei​ger​wald​.de oder Tel. 09553/ 98 90 42 bzw. 0176–200 38 523.