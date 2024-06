Am Frei­tag, 14. Juni, kön­nen Inter­es­sier­te im RW21 von 18.30 bis 20 Uhr der Mär­chen­er­zäh­le­rin Fio­na Ahl­born lau­schen. Ob sie in schwir­ren­der Mit­tags­glut über die Wie­sen huschen oder nachts bei Mond­schein einen Rei­gen tan­zen, sie sind über­all in Feld und Wald – die Elfen und Zwer­ge, die Trol­le und Rie­sen. Sie leben in Irland eben­so wie auf Rügen und im Bas­ken­land und trei­ben ihr Unwe­sen oder sind Mensch und Tier wohl geson­nen. Auf die Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer war­ten an die­sem Abend Mär­chen von aller­lei Wesen, die in Feld und Wald zu Hau­se sind. Ver­bind­li­che Anmel­dung sind bis Mon­tag, 10. Juni, online unter www​.vhs​-bay​reuth​.de oder unter der Tele­fon­num­mer 0921 50703840 möglich.