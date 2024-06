Der Fach­be­reich Tief­bau am Land­rats­amt Coburg wird noch vor Beginn der Som­mer­fe­ri­en mit der Wie­der­her­stel­lung des Kom­post­plat­zes in Wie­sen­feld (Gemein­de Mee­der) begin­nen. Die Anlauf­stel­le für die Ent­sor­gung von Grün­gut ist seit dem Beginn der umfang­rei­chen Bau­ar­bei­ten zur Ver­le­gung der Staats­stra­ße 2205 sowie der Kreis­stra­ße CO 4 west­lich von Coburg gesperrt und soll der Bevöl­ke­rung im Cobur­ger Land bis spä­te­stens zum Ende der Som­mer­fe­ri­en wie­der zur Ver­fü­gung stehen.

„Wir sind der­zeit dabei, die Ein­ga­be­pla­nung fer­tig­zu­stel­len“, teilt Jür­gen Alt (Lei­ter des Fach­be­reichs Tief­bau am Land­rats­amt Coburg) mit. Mit Ertei­lung der Bau­ge­neh­mi­gung wird der Land­kreis umge­hend die vor­be­rei­ten­den Arbei­ten für die Neu­ge­stal­tung in Angriff neh­men. Die Tat­sa­che, dass mit der Ver­le­gung der Staats­stra­ße 2205 die der­zeit größ­te Bau­stel­le im Cobur­ger Land rund um den Kom­post­platz abge­wickelt wird, bringt für den Land­kreis Coburg Ein­schrän­kun­gen, aber auch Vor­tei­le mit sich.

Zwar ist der Fach­be­reich Tief­bau am Land­rats­amt bei der Umset­zung der Umbau­plä­ne vom Fort­gang der Arbei­ten auf der Staats­stra­ße abhän­gig, aber er pro­fi­tiert auch vom kur­zen Draht zu den Bau­fir­men vor Ort. So kann der Land­kreis unter ande­rem Beton­bau­tei­le von der Bau­stel­le der Staats­stra­ße 2205 für die Befe­sti­gung des rund 700 Qua­drat­me­ter gro­ßen Gelän­des neben der CO 4 ver­wen­den. Die­ser Aspekt sowie die Pla­nung der Arbei­ten in Eigen­re­gie ermög­li­chen es dem Land­kreis Coburg in einer finan­zi­ell schwie­ri­gen Zeit für die Kom­mu­nen, die Kosten für die Neu­ge­stal­tung des Kom­post­plat­zes deut­lich zu reduzieren.

Für die Ein­woh­ner der umlie­gen­den Gemein­den ste­hen die Grün­gut-Sam­mel­plät­ze in Elsa, Wohl­bach und in Blu­men­rod zur Ver­fü­gung. Sam­mel­con­tai­ner ste­hen in den Wert­stoff­hö­fen Ahorn, Dörf­les-Esbach, Lau­ter­tal und Wei­dach. Das Land­rats­amt Coburg weist in die­sem Zusam­men­hang aus­drück­lich dar­auf hin, dass wil­de Abla­ge­run­gen rund um das abge­sperr­te Gelän­de ver­bo­ten sind. Sie kön­nen auch straf­recht­lich ver­folgt werden.