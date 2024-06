Evan­ge­lisch-Luthe­ri­sche Kir­che in Bay­ern. Die Ober­kir­chen­rä­tin im Kir­chen­kreis Bay­reuth. Regio­nal­bi­schö­fin Dr. Doro­thea Greiner.

Im Alter von nur 63 Jah­ren ver­starb am 29. Mai Tho­mas Kret­sch­mar, zuletzt Dekan des Deka­nats­be­zirks Kulm­bach. Er wur­de in der Petri­kir­che Kulm­bach im Okto­ber 2016 ein­ge­führt und im Okto­ber 2021 verabschiedet.

Regio­nal­bi­schö­fin Doro­thea Grei­ner ist dank­bar für die­se fünf Jah­re sei­nes Dien­stes als Dekan. „Die Zeit sei­nes Dien­stes in Kulm­bach war viel kür­zer als geplant, doch sie war ein Geschenk für die Kir­chen­ge­mein­de, den Deka­nats­be­zirk, das Deka­n­eka­pi­tel des Kir­chen­krei­ses Bay­reuth und für unse­re Lan­des­kir­che. Denn er füll­te sein Amt aus mit größ­ter Freu­de und her­aus­ra­gen­der Kom­pe­tenz, mit herz­li­cher Zuwen­dung zu den Men­schen und tie­fer Fröm­mig­keit. Sei­ne aus­strah­len­de Freu­de war ein Glau­bens­zeug­nis, denn sie ver­ließ ihn auch nicht, als er mit­ten im Umzug nach Kulm­bach die Dia­gno­se schwe­rer Erkran­kung erhielt. Die gemein­sam getrof­fe­ne Ent­schei­dung, trotz Erkran­kung die Stel­le als Dekan von Kulm­bach anzu­tre­ten, war rich­tig. Es waren fünf erfüll­te Jah­re für alle Beteiligten.“

Tho­mas Kret­sch­mar begann sei­nen Berufs­weg mit sei­nem Vor­be­rei­tungs­dienst in Olching. Roding war von 1989 bis 1994 sei­ne erste Pfarr­stel­le. In den dar­auf­fol­gen­den drei Jah­ren war er per­sön­li­cher Refe­rent des dama­li­gen Prä­si­den­ten der baye­ri­schen Dia­ko­nie, Heimo Liebl. Nach wei­te­ren neun Jah­ren ab 1997 auf der 1. Pfarr­stel­le Mün­chen-Haar, wur­de ihm ab 2006 die gro­ße Kir­chen­ge­mein­de Kauf­beu­ren anver­traut, bevor er dann 2016 sei­nen Dienst als Dekan antrat.

Sei­ne Lei­tungs­auf­ga­ben ver­stand er von Anfang sei­nes Berufs­we­ges an geist­lich. Er trat im Jahr 2007 in die Micha­els­bru­der­schaft ein, wo er eine geist­li­che Hei­mat fand. „Tho­mas Kret­sch­mar ist für vie­le Men­schen ein wich­ti­ger Weg­ge­fähr­te gewe­sen“, wür­digt ihn Flo­ri­an Herr­mann, stell­ver­tre­ten­der Lei­ter der Micha­els­bru­der­schaft und Kon­vents­äl­te­ster in Bay­ern. „Sei­ne Freu­de war ansteckend. Er war immer für Men­schen ansprech­bar; immer bereit, eine Auf­ga­be zu über­neh­men oder gemein­sam eine Lösung für ein Pro­blem zu fin­den. Wir ver­lie­ren mit ihm einen wich­ti­gen Mit­bru­der und Freund.“

Tho­mas Kret­sch­mar hin­ter­lässt sei­ne Ehe­frau Sabi­ne und drei erwach­se­ne Kinder.

Der Trau­er­got­tes­dienst wird am 10. Juni 2024 um 11:30 Uhr in der Micha­els­kir­che, Otto­brunn sein; anschlie­ßend ist die Bei­set­zung auf dem Münch­ner Ost­fried­hof um 14:15 Uhr.

Hin­ter­grund­in­for­ma­ti­on

Die Micha­els­bru­der­schaft wur­de 1931 gegrün­det und ist eine ver­bind­li­che geist­li­che Gemein­schaft. Sie hat es sich zum Ziel gesetzt, das geist­li­che Leben in der Kir­che und die öku­me­ni­sche Ein­heit zu erneu­ern und zu ver­tie­fen. Ihr gehö­ren Brü­der unter­schied­li­cher christ­li­cher Kon­fes­sio­nen in Mit­tel­eu­ro­pa an.