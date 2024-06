bay­ern­krea­tiv­DURCH­BLICK

Nach­hal­tig­keit als grund­le­gen­des Ele­ment in Geschäfts­mo­del­len und unter­neh­me­ri­schen Vor­ha­ben zu ver­an­kern, ist uner­läss­lich – um wirt­schaft­li­chen Erfolg zu erzie­len und gleich­zei­tig einen ver­ant­wor­tungs­vol­len Umgang mit natür­li­chen Res­sour­cen zu gewährleisten.

Sie möch­ten Ihre beruf­li­che Tätig­keit auf nach­hal­ti­ges Han­deln aus­rich­ten? Steckt in Ihnen viel­leicht ein Eco­pre­neur oder eine Eco­pre­neu­rin? Ihre näch­ste Kunst­aus­stel­lung soll mög­lichst res­sour­cen­scho­nend ent­ste­hen und dabei noch die Geschich­te der Nach­hal­tig­keit erzäh­len? Sind auch Sie auf der Suche nach geeig­ne­ten Finan­zie­rungs- und För­der­mög­lich­kei­ten, um Ihre grü­ne Idee umzusetzen?

Das baye­ri­sche Zen­trum für Kul­tur- und Krea­tiv­wirt­schaft (bay­ern­krea­tiv) bie­tet in Koope­ra­ti­on mit den Wirt­schafts­för­de­run­gen von Stadt und Land­kreis Bam­berg am 25. Juni 2024 um 10:00 Uhr im Thea­ter­treff des ETA Hoff­mann Thea­ters ein Info-Früh­stück an.

Hier wird Char­lot­te Steg­may­er, Bera­te­rin bei bay­ern­krea­tiv und Trans­for­ma­ti­ons­ma­na­ge­rin nach­hal­ti­ge Kul­tur, die wich­tig­sten Grund­la­gen zu Finan­zie­rungs- und För­der­mög­lich­kei­ten von nach­hal­ti­gen Pro­jek­ten der Kul­tur- und Krea­tiv­wirt­schaft vermitteln.

Eine Anmel­dung bis 18. Juni ist unter https://bayern-kreativ.de/termine/bayernkreativdurchblick-nachhaltigkeit-gestalten-in-bamberg-25–06-2024/ erforderlich.

Das Baye­ri­sche Zen­trum für Kul­tur- und Krea­tiv­wirt­schaft (bay­ern­krea­tiv) ist ein Geschäfts­be­reich der Bay­ern Inno­va­tiv – Baye­ri­sche Gesell­schaft für Inno­va­ti­on und Wis­sens­trans­fer mbH und wird finan­ziert durch das Baye­ri­sche Staats­mi­ni­ste­ri­um für Wirt­schaft, Lan­des­ent­wick­lung und Energie.