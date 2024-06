Gro­ße Demo vor der Euro­pa­wahl in Bam­berg Für ein demo­kra­ti­sches Euro­pa ohne Ras­sis­mus und Het­ze Sams­tag, 8. Juni, 15 Uhr, ab Bahn­hofs­vor­platz (ersetzt die 10-Uhr-Brand­mau­er an die­sem Sams­tag!) Eini­ges hat sich ver­än­dert in unse­rem Land. Abge­ord­ne­te, die rechts­extre­me Paro­len von sich geben; Poli­ti­ker, die gewalt­tä­tig attackiert wer­den; Bun­des­tags­mit­glie­der, die für aus­län­di­sche Geheim­dien­ste spio­nie­ren oder sich bestechen las­sen – all das ist schon fast zur trau­ri­gen Nor­ma­li­tät gewor­den. Gleich­zei­tig bezie­hen aber auch immer mehr Men­schen Posi­ti­on dage­gen: gegen den extre­men Rechts­ruck, gegen Het­ze, Popu­lis­mus, Extre­mis­mus und Fake News. Auch hier in Bam­berg machen zahl­lo­se Men­schen klar: Die Rech­ten spre­chen nicht für uns! Wir sind stolz auf unse­re Demo­kra­tie und unse­re Viel­falt, wir ste­hen für Tole­ranz und Respekt, und wir sind mehr. Wir las­sen uns nicht spal­ten und nicht mani­pu­lie­ren. Vie­le haben sich schon betei­ligt, an Aktio­nen, an Grün­dun­gen von Ver­ei­nen und Bünd­nis­sen, an Kund­ge­bun­gen und Demon­stra­tio­nen. Mit der nahen­den Euro­pa­wahl wer­den im gan­zen Land wie­der tau­sen­de Men­schen auf die Stra­ße gehen und unse­re Demo­kra­tie sowie die mit ihr ver­bun­de­nen Grund­rech­te für alle Men­schen ver­tei­di­gen. Auch Bam­berg wird wie­der dabei sein, mit einer gro­ßen Demo am Tag vor der Euro­pa­wahl. Wie bei der letz­ten gro­ßen Demon­stra­ti­on ver­sam­meln wir uns um drei am Bahn­hofs­vor­platz, um dann durch die Luit­pold­stra­ße und die Lan­ge Stra­ße zum Mar­kus­platz zu zie­hen. Dort beschlie­ßen wir die Demo fei­er­lich mit einer Anspra­che von Ober­bür­ge­rei­ster Andre­as Star­ke und Musik unter ande­rem von Arnd Rühl­mann. Bei der Anfangs­kund­ge­bung wer­den außer­dem Mit­glie­der der Gewerk­schaf­ten, der Omas gegen Rechts und des Migran­tin­nen­bei­rats spre­chen. Wir wol­len eine posi­ti­ve Atmo­sphä­re schaf­fen, die zeigt: Wir sind die Demo­kra­ten, und wir sind mehr.