COBURG. Nach der Über­ga­be von Bar­geld auf dem Park­platz eines Bau­mark­tes wur­de ein über 70-Jäh­ri­ger aus dem Land­kreis Lich­ten­fels stut­zig und nahm die Beu­te der fal­schen Poli­zei­be­am­tin wie­der ab. Die Kri­po Coburg sucht nun ins­be­son­de­re nach einem jun­gen Pär­chen und zwei Motor­rad­fah­rern, die als Zeu­gen der Tat in Betracht kommen.

Der über 70-Jäh­ri­ge erhielt zuvor einen Anruf mit der bekann­ten Geschich­te. Sei­ne Toch­ter wäre in einen Ver­kehrs­un­fall ver­wickelt und es wäre nun eine Geld­zah­lung not­wen­dig, damit die­se nicht ins Gefäng­nis müs­se. Unter dem Druck der fal­schen Poli­zei­be­am­ten mach­te sich der Mann auf den Weg zum Park­platz eines Bau­mark­tes im Fabrik­weg in Coburg. Gegen 15.30 Uhr über­gab er dort zunächst Bar­geld und Wert­ge­gen­stän­de in Höhe eines nied­ri­gen fünf­stel­li­gen Betrags an eine unbe­kann­te Täte­rin. Just in die­sem Moment kam ihm die Sache komisch vor und er hol­te sich sei­ne Wert­sa­chen wie­der zurück. Die unbe­kann­te Täte­rin ergriff schließ­lich die Flucht.

Die sofort ein­ge­lei­te­ten poli­zei­li­chen Ermitt­lun­gen erbrach­ten den Hin­weis, dass die Täte­rin auf ihrer Flucht an der Bus­hal­te­stel­le des Bahn­über­gangs Creid­litz vor­bei­kam und sich dort ein jün­ge­res Pär­chen (etwa 25 Jah­re) auf­hielt. Sie setz­te zudem ihre Flucht in Rich­tung Nie­der­füll­bach fort, wo sie an einer Fir­ma vor­bei­kam bei der sich gera­de zwei Motor­rad­fah­rer auf­hiel­ten. Die­se Per­so­nen kom­men als Zeu­gen in Betracht.

Die Täte­rin wird wie folgt beschrieben:

Weib­lich, 25 Jah­re, 160 cm groß, schlank, braun-blon­de Haa­re mit Pfer­de­schwanz, schwar­ze Jacke, dunk­le Hose, schwar­zer Schlapp­hut, Stroh­korb als Umhängetasche.

Zeu­gen­auf­ruf:

Per­so­nen, ins­be­son­de­re das Pär­chen sowie die bei­den Motor­rad­fah­rer, die Hin­wei­se zur oben beschrie­be­nen Tat geben kön­nen, wer­den gebe­ten, sich mit der Cobur­ger Kri­mi­nal­po­li­zei unter 09561/645–0 in Ver­bin­dung zu setzen.