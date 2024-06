Vom 7. bis 9. Juni heißt es auf dem Kapel­len­berg Burg­bern­heim nach sechs Jah­ren Festi­val­pau­se wie­der „Hobb edz, edzerd­la mach­mers“ (aus dem Gedicht „Edzerd­la“ von Hel­mut Haberkamm).

Das Frän­ki­sche Musik­fe­sti­val Edzerd­la ist zurück und Hel­mut Haberkamm, der künst­le­ri­sche Lei­ter des Festi­vals, schwärmt bereits: „Wäh­rend wir 2016 und 2018 sehr vie­le bekann­te frän­ki­sche Dia­lekt­kün­ster auf den Kap­pel­len­berg geholt haben, wol­len wir 2024 mehr in die Brei­te gehen.“ Haberkamm erklärt, es gebe vie­le unbe­kann­te und zuwe­nig prä­sen­te Künst­ler, die es wert sind vor­ge­stellt zu wer­den. Dazu gehö­ren etwa Bea Weber, eine Künst­le­rin aus Alt­dorf, die bis­lang auf Eng­lisch gesun­gen und sich nun in ihrer frän­ki­schen Mut­ter­spra­che aus­drücken möch­te; Weber, Weber & Pau­li, die noch nie vor grö­ße­rem Publi­kum auf­ge­tre­ten sind und tol­le fol­ki­ge Lie­der auf die Büh­ne brin­gen oder auch die Har­mo­ni­s­tas, ein A‑Ca­pel­la-Chor aus dem Land­kreis Erlan­gen-Höch­stadt. Aber natür­lich sind auch bekann­te­re Grö­ßen dabei. Gleich zu Beginn des Festi­vals, der die­ses Mal am Frei­tag­abend liegt, tritt die Bam­ber­ger Band Kel­ler­kom­man­do auf. Gan­ki­no Cir­cus und Thea­ter Kuckucks­heim gehö­ren eben­so dazu, bei­de ken­nen Burg­bern­heim schon von vor­he­ri­gen Auf­trit­ten. Der Sonn­tag wird, wie die Jah­re zuvor, mit dem belieb­ten Mund­art­got­tes­dienst ein­ge­lei­tet. Pfar­rer Claus Ebe­l­ing aus dem mit­tel­frän­ki­schen Lich­ten­au, der sich seit vie­len Jah­ren im Arbeits­kreis Mund­art der evan­ge­li­schen Kir­che in Bay­ern enga­giert, und Pfar­rer Rai­ner Schmidt aus Burg­bern­heim gestal­ten ihn gemein­sam. Am Sonn­tag­nach­mit­tag zwi­schen 12 und 17 Uhr ist Fami­li­en­pro­gamm. Es tre­ten Grup­pen auf wie Box­ga­lopp, die frän­ki­sche Lie­der zum Mit­sin­gen mit­brin­gen, Dun­nä­keil, eine unter­frän­ki­sche Kin­der­rock­band vom fast schon hes­si­schen und David Saam, der das „Das Sams auf Frän­kisch“ aufführt.

Wei­ter­hin bestücken die Kapel­len­berg­büh­ne und die Streu­obst­büh­ne unter ande­rem auch: die Kapel­le Bom­hard, Wastel Kauz, Toni Lang, Wolf­gang Mai, Sam­my West Band, Die Aasch­grund­bänd, Der Schdief, Hans Zitro­ne Band, Anna­weech, Zwaa­vo­doo, Mäc Här­der und Tho­mas Bau­ern­schmitt. Unter den her­um­zie­hen­den Musi­kern sind Hein­rich Fils­ner und Bernd Dittl sowie Emmi Weiß samt Beglei­tung. Udo Langt, der sin­gen­de Zim­mer­mann und ein ech­ter Artist-in-Resi­dence wird in sei­nem Zir­kus­wa­gen auf dem Kapel­len­berg über­nach­ten und tags­über sei­ne Musik darbieten.

Eine groß­ar­ti­ge Gele­gen­heit für jun­ge Men­schen ihren künst­le­ri­schen Ideen Aus­druck zu ver­lei­hen stellt die Mit­ar­bei­te­rin der Stadt Burg­bern­heim Nadi­ne Höh­ne vor. „Um den Mund­Art­Nach­wuchs zu för­dern, hat das Fest­val die­ses Jahr zu einem Wett­be­werb auf­ge­ru­fen.“ Jun­ge Men­schen bis 29 Jah­re kön­nen sich mit einem eige­nen Bei­trag wie Lied, Gedicht, Sketch und Come­dy-Num­mer bewer­ben. Ein­zi­ge Bedin­gung: Als Spra­che muss Frän­kisch ver­wen­det wer­den. Die Prei­se für die Gewin­ner in Höhe von 500 €, 300 € und 200 € stam­men übri­gens aus dem Dia­lekt­preis, wel­chen das Edzerd­la-Festi­val 2022 vom Baye­ri­schen Hei­mat­mi­ni­ste­ri­um ver­lie­hen bekom­men hat. „Wir hof­fen auf zahl­rei­che Bewer­bun­gen und sind sehr gespannt auf die Ein­rei­chun­gen bis zum Ein­sen­de­schluss am 30. April“, ergänzt Hel­mut Haberkamm. Die Gewin­ner dür­fen ihren Bei­trag dann gleich am 07. Juni zur Festi­val­er­öff­nung auf der Kapel­len­berg­büh­ne performen.

Die Mode­ra­ti­on für die Streu­obst­büh­ne über­neh­men am Sams­tag der Burg­bern­hei­mer Chor­lei­ter und Musi­ker Han­nes Haupt­mann und am Sonn­tag der Come­dy-Künst­ler Atze Bauer.

Auf der Haupt­büh­ne mode­riert der bekann­te Erlan­ger Kaba­ret­tist Klaus Karl-Kraus.

Haberkamm ist froh in der Stadt Burg­bern­heim einen tol­len Part­ner für die Aus­rich­tung des Festi­vals gefun­den zu haben, die mit viel Enga­ge­ment und Herz­blut die Orga­ni­sa­ti­on übernimmt.

„Wo fin­det man so etwas heut­zu­ta­ge? Para­die­sisch.“, lobt er die Stadt. Mat­thi­as Schwarz, Bür­ger­mei­ster von Burg­bern­heim und orga­ni­sa­to­ri­scher Lei­ter des Festi­vals, ist stolz auf sei­ne Stadt. Über 100 ehren­amt­li­che Hel­fer und Hel­fe­rin­nen sowie etli­che Mit­ar­bei­ten­de der Stadt sind in der Vor­be­rei­tung und an den Festi­val­ta­gen im Ein­satz. Schwarz ergänzt: „Die Ein­tritts­prei­se sind iden­tisch mit 2018. Wir haben sie bewusst nicht erhöht.“ Dabei lie­gen die Gesamt­ko­sten für das Festi­val bei 100.000 €. Damit die Finan­zie­rung klappt, unter­stüt­zen wie­der regio­na­le Spon­so­ren das Festival.

Die Gäste unter­des­sen dür­fen sich auf 38 Ein­zel­auf­trit­te mit über 120 Künst­lern und Künst­le­rin­nen, einen gut bestück­ten Regio­nal­markt sowie die beson­de­re Edzerd­la-Stim­mung zwi­schen den Streu­obst­bäu­men freu­en. Tickets sind im Vor­ver­kauf bei Reser­vix, an allen bekann­ten Vor­ver­kaufs­stel­len, im Rat­haus Burg­bern­heim und an der Abend­kas­se erhältlich.

www​.edzerd​la​.de