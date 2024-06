Zehn neue Babysitter*innen im fami­li­en­zen­trum ausgebildet

Im Fami­li­en­zen­trum Coburg wur­den Ende Mai zukünf­ti­ge Babysitter*innen geschult. Erst­mals konn­ten sich Inter­es­sier­te für die zwei­tä­gi­ge Fort­bil­dung zum/​zur zer­ti­fi­zier­ten Babysitter*in anmel­den. Orga­ni­siert wur­de der Kurs von der Lei­te­rin des Fami­li­en­stütz­punk­tes Coburg, Kat­ja Fuß, und der 1. Vor­sit­zen­den des Kin­der­schutz­bun­des Coburg, Bet­ti­na Dörtling.

In 14 Fort­bil­dungs­ein­hei­ten wur­den die Jugend­li­chen im Alter von 13 bis 17 Jah­ren zu ver­schie­de­nen The­men geschult: die kind­li­che Ent­wick­lung (moto­risch, kogni­tiv, psy­chisch), sinn­vol­le Spiel- und Beschäf­ti­gungs­maß­nah­men, Säug­lings­pfle­ge und Ernäh­rung, recht­li­che Rah­men­be­din­gun­gen bei der Betreu­ung von Kin­dern gegen Ent­gelt. Zehn Teilnehmer*innen konn­te am Ende ein Zer­ti­fi­kat über­reicht werden.

Dar­auf auf­bau­end wer­den die Jugend­li­chen in den näch­sten Wochen an einem Erste-Hil­fe-Kurs am Kind teil­neh­men. Dann sind sie für zukünf­ti­ge Baby­sit­ting-Ein­sät­ze bestens vor­be­rei­tet. Ein wei­te­rer Kurs ist für die kom­men­den Som­mer­fe­ri­en geplant.