Donald-Duck-Show kommt nach Coburg

Deut­scher Syn­chron­spre­cher kommt am 11. Juni in die CoJe

Am 11. Juni ab 19 Uhr quakt es im Saal der CoJe in der Rosen­au­er Stra­ße. Vor 90 Jah­ren erschien der erste Zei­chen­trick­film, in dem Donald Duck zumin­dest eine Neben­rol­le hat­te. Für die Stadt­bü­che­rei Coburg ist das ein guter Anlass, Peter Krau­se, die deut­sche Syn­chron­stim­me von Donald Duck, mit sei­nem Part­ner P.R. Kan­ta­te und ihrer Donald-Duck-Show „Er kam, sah und quak­te“ nach Coburg zu holen.

Wer hat die Stim­me Donald Ducks erfun­den? In wie vie­len Spra­chen ist er zu hören und wie­so ver­steht man ihn nicht immer? War­um trägt er nie eine Hose? Wie ent­steht ein Zei­chen­trick­film und der Ton dazu? Ist Peter Krau­se der Enten­flü­ste­rer? In stän­di­ger Inter­ak­ti­on mit dem Publi­kum ver­mit­teln die Akteu­re Wit­zi­ges und Stau­nens­wer­tes über Donald Duck, der seit 1934 auf der Erde wat­schelt. Gemein­sam las­sen sie die berühm­te­ste Ente der Welt leib­haf­tig auf der Büh­ne erschei­nen – mit Film­aus­schnit­ten, Live­mu­sik und vor allem der Donald-Duck-Originalstimme.

Beglei­tend zur Ver­an­stal­tung wird Mar­ga­ri­ta Luthar eine Aus­wahl ihrer Donald-Duck- und Micky­maus-Gemäl­de zei­gen. Die kom­plet­te Aus­stel­lung mit wei­te­ren Acryl­bil­dern auch zu ande­ren Sujets wird bis 19. Juli in der Stadt­bü­che­rei zu sehen sein.

Kar­ten für die Ver­an­stal­tung am 11. Juni gibt es für 8 Euro in der Stadtbücherei.