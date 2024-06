„Hand in Hand im Erlan­ger Ober­land“. Getreu die­sem Mot­to haben die CSU Orts­ver­bän­de Kalch­reuth, Herolds­berg und Ecken­tal zu einer gemein­sa­men Dis­kus­si­ons­ver­an­stal­tung zum The­ma „Uner­schwing­li­ches Eigen­tum? Bau­en zwi­schen Green Deal und Hei­zungs­ge­setz“ ein­ge­la­den. Auch wenn der Baye­ri­sche Staats­mi­ni­ster Chri­sti­an Bern­rei­ter, MdL auf­grund eines wich­ti­gen Bun­des­rats­ter­mins kurz­fri­stig absa­gen muss­te, konn­te der erst 31-jäh­ri­ge mit­tel­frän­ki­sche Spit­zen­kan­di­dat der CSU, Dr. Kon­rad Kör­ner, gekonnt und mit einer her­vor­ra­gen­den Exper­ti­se durch den inter­es­san­ten Gesprächs­abend im Kul­tur­bahn­hof in Kalch­reuth füh­ren und die span­nen­den Fra­gen der Zuhö­re­rin­nen und Zuhö­rer beant­wor­ten. Oft machen uns Rege­lun­gen aus Ber­lin und Brüs­sel das Leben vor Ort schwer. Ziel müs­se es daher sein, gün­sti­ges Bau­en auch in Zukunft zu ermög­li­chen und den Schutz des Eigen­tums in Zei­ten von ange­dach­ten Sanie­rungs­zwän­gen und einem Hei­zungs­ge­setz zu sichern. Neben For­de­run­gen zum Abbau einer über­bor­den­den Büro­kra­tie wur­de auch die lang ersehn­te Elek­tri­fi­zie­rung der Grä­fen­berg­bahn neu ins Rol­len gebracht.