Der Bay­reu­ther Kin­der- und Spat­zen­chor an der Hoch­schu­le für evan­ge­li­sche Kir­chen­mu­sik führt in die­sem Jahr das Sing­spiel ‚Der klei­ne Prinz‘ von Seba­sti­an Bund nach dem gleich­na­mi­gen, welt­be­rühm­ten Roman von Antoine de Saint-Exupé­ry auf. Die Geschich­te des klei­nen Prin­zen ist vol­ler berüh­ren­der und tief­sin­ni­ger Sät­ze, die Groß und Klein, Jung und Alt glei­cher­ma­ßen anspre­chen und in vie­ler­lei Hin­sicht zum Nach­den­ken anre­gen. Stim­mungs­vol­le Melo­dien unter­ma­len die Erzäh­lung und ent­füh­ren das Publi­kum auf eine inter­pla­ne­ta­re Reise.

Nach dem Aus­wärts­spiel des Stücks ‚Das Schöp­fungs­fest‘ in der mit über 1.200 Per­so­nen gefüll­ten Lorenz­kir­che auf dem Deut­schen Evan­ge­li­schen Kir­chen­tag 2023 in Nürn­berg gibt es 2024 erneut eine Pre­miè­re: Neben einer öffent­li­chen Auf­füh­rung und zwei Schul­auf­füh­run­gen im „DAS ZEN­TRUM“ prä­sen­tie­ren die drei- bis zwölf­jäh­ri­gen Kin­der das Sing­spiel am Kin­der- und Fami­li­en­tag des Festi­vals „Sum­mer­fee­ling am Uni­strand“ auf einer Open­Air Büh­ne inmit­ten vie­ler Ton­nen Sand.

„Es freut mich sehr, dass die zwei Schul­auf­füh­run­gen schon nach kur­zer Zeit aus­ver­kauft waren. Etwa 700 Schul­kin­der ver­schie­de­ner Alters­stu­fen erhal­ten ein musik­päd­ago­gi­sches Erleb­nis im schu­li­schen Kon­text, was mir im Sin­ne der ganz­heit­li­chen musi­ka­li­schen Bil­dung sehr am Her­zen liegt. Die Chor­kin­der freu­en sich außer­dem sehr, dass sie auch ihren Mit­schü­le­rin­nen und Mit­schü­lern ihr schau­spie­le­ri­sches und musi­ka­li­sches Talent prä­sen­tie­ren kön­nen“ sagt Chor­lei­te­rin Mag­da­le­na Simon. Inhalt­lich fügt sich das Stück in die Aus­rich­tung des Chors, wie der Vor­sit­zen­de des Trä­ger­ver­eins Car­sten Brall fest­hält: „‚Der Klei­ne Prinz‘ ist eine zeit­lo­se Geschich­te, die die Kin­der anspricht und alters­ge­recht ethisch sen­si­bi­li­siert. Kom­bi­niert mit den Melo­dien mit Ohr­wurm­po­ten­ti­al und einem Büh­nen­bild mit ana­lo­gen wie digi­ta­len Ele­men­ten erwar­ten uns berüh­ren­de Auf­füh­run­gen. Mit­ar­bei­ten­de, Eltern und ganz beson­ders die Kin­der haben mit gro­ßem Ein­satz ein beein­drucken­des Stück vor­be­rei­tet.“ Tech­nik und Büh­nen­bild wur­den so kon­zi­piert, dass sie den hohen Ansprü­chen an eine anspre­chen­de Vor­stel­lung genü­gen und zugleich fle­xi­bel sind. Dabei setzt das Kon­zept stark auf die Krea­ti­vi­tät und die Mit­ar­beit der Kin­der und ihrer Eltern, ergänzt durch das Enga­ge­ment von Pro­fis, um die dar­stel­le­ri­sche Lei­stung der Kin­der buch­stäb­lich in ein gutes Licht zu rücken und voll zu Gehör zu brin­gen. „Damit set­zen wir ein Zei­chen, dass wir mit Krea­ti­vi­tät und Enga­ge­ment auch Auf­ga­ben und Ver­ant­wor­tung im Bereich der zuneh­mend wich­ti­gen außer­schu­li­schen musi­ka­li­schen Bil­dung über­neh­men kön­nen. Und wir tun es nicht allein, son­dern im Ver­bund mit unter­schied­li­chen Koope­ra­ti­ons­part­nern, mit denen wir gemein­sam die­ses ambi­tio­nier­te Pro­jekt schul­tern.“, betont der Rek­tor der Hoch­schu­le für evan­ge­li­sche Kir­chen­mu­sik Wolf­gang Döberlein.

Auf­füh­rungs­ter­mi­ne

Sonn­tag, 09.06.2024, 16 Uhr DAS ZEN­TRUM Bay­reuth, Tickets via www​.ok​-ticket​.de

Sonn­tag, 16.06.2024, 13:30 Uhr Sum­mer Fee­ling am Uni­strand, Kin­der- und Familientag

Pla­kat „Der klei­ne Prinz“ (PDF, 2,48 MB)